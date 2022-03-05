人民网北京3月5日电 （记者杜燕飞）“目前，中国已经成为制造业大国，‘中国制造’要迈向更高水平，既要培育大批科学家、技术专家，还要有倍数增长的实用型技能人才，这对劳动者素质和技能提出了更高要求。”2022年全国两会期间，全国人大代表、中国化学工程集团党委副书记刘德辉在接受人民记者采访时表示，建议加快培养高素质技能人才，推动“中国制造”高质量发展。

全国人大代表、中国化学工程集团党委副书记刘德辉。受访者供图

在他看来，近年来，虽然国家和各级政府陆续出台了多项技能人才培养、激励计划，但是高技能劳动者数量还存在较大缺口，现有技能人才的素质能力跟不上科技进步和产业升级迭代的变化，技能人才的供给与企业、劳动力市场的需求还不完全匹配。

“从国家层面来看，技能人才培养层次偏低、培训资源较少，培养、培训效果与企业实际需求脱节。”刘德辉表示，从企业层面来看，普遍重使用轻培养，多数没有建立健全技能培训、使用、激励等保障体系，部分企业职工教育经费提取不足、使用管理不规范；一些企业培训形式较为单一。

为此，刘德辉建议，大力推进职业技能教育，进一步健全技能人才培养、使用、评价、激励制度，畅通技能人才职业发展通道。做强、做优职业院校、技工院校和职业培训机构建设，围绕国家重点产业，推动职业院校与企业共建专业、课程和实训基地；依托规模大、技术先进、管理规范的职业学校或企业，加大高级技能人才培养力度，建立高级技师培养基地，开展多种形式的高技能人才培训，支持民办职业培训机构参与职业技能提升行动。

“为推动产教融合政策落实见效，建议国家相关部委、政府机关开展调研走访，帮助相关企业利用税收抵免、项目审批、购买服务、金融支持、用地政策等惠企措施，将产业发展与技能人才培养密切结合，深化校企合作，形成集人才培养、科学研究、科技服务于一体的全新办学模式。”刘德辉表示，要发挥企业在技能人才培养、评价、使用方面的主体作用，放权企业自主开展技能评价并落实待遇，畅通技能人才成长通道，在大中型企业尽快开展职业技能等级认定工作，鼓励学生在校期间取得从业技能鉴定证书。

谈及如何提高技能人才待遇，刘德辉建议，指导企业制定与技能水平相挂钩的工资制度及奖励政策，在初次分配中体现技术技能要素价值，加大不同技术等级间的收入级差，建立体现技能水平的福利待遇制度，鼓励有条件的企业建立实施内部技能人才津贴制度，对具有高级工及以上职业资格的在岗高技能人才按月发放岗位技能津贴。

“通过开展大国工匠进校园、劳模进校园、优秀技校生进校园等活动，宣传展示大国工匠、能工巧匠和高素质劳动者的事迹和形象，营造尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的良好氛围。”刘德辉说。

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