原标题：汤臣倍健2021年实现营收净利双增长 欲打造强科技型企业

3月5日，汤臣倍健发布了2021年年度业绩报告。在年报中，董事长梁允超同步发出致股东信《再用八年时间，打造强科技型企业》。

年报显示，2021年汤臣倍健实现营业收入74.31亿元，较上年同期增长21.93%；归属于上市公司股东的净利润17.54亿元，较上年同期增长15.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.4亿元，同比增长34.59%。其中，主品牌“汤臣倍健”实现收入44.45亿元，同比增长24.36%；“Life-Space”国内产品实现收入1.84亿元，同比增长36.33%。

欧睿数据显示，2021年中国维生素与膳食补充剂（VDS）行业零售总规模为1892亿，增速约为6.6%。汤臣倍健份额为10.3%，市场份额稳居第一。排名第二和第三的市场份额分别为6.0%与5.0%。

汤臣倍健董事长梁允超在致股东信中提出，未来将聚焦以下三点实现强科技型企业转型。

一是实施“科学营养”战略，赋能VDS行业科技含量，带给VDS行业增量价值。通过自有发明专利原料及配方研发，在同质化竞争中形成差异化的优势；开展新功能、重功能产品研发及注册，将核心技术落实到产品力；布局抗衰老和精准营养为代表的前瞻性基础研究及产业转化，落实科研成果产出，促进产业转化。

二是不断强化和夯实汤臣倍健竞争优势突出的“高精尖”重功能保健食品的产品科技力，放大汤臣倍健独特优势。

三是成立汤臣倍健营养健康研究院上海研究中心和AI研究中心。（矫月）

(责编：曹淼、李源)