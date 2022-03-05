人民网记者 车柯蒙

“2022年将实施新的组合式税费支持政策，基本原则是坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举。”今年的政府报告中，2022年新的组合式税费支持政策得以公布，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元，退税资金全部直达企业。

“十四五”开局之年，我国税收工作实现起步稳、开篇新、成效显。今年的政府工作报告中指出，2021年，我国优化和落实助企纾困政策，巩固经济恢复基础，新增减税降费超过１万亿元，还对制造业中小微企业、煤电和供热企业实施阶段性缓缴税费。

回顾2021年，“减税降费+缓税缓费”成为我国涉税政策的一大亮点。围绕提振工业经济运行、促进能源电力保供，制造业中小微企业预计办理缓税（费）2000亿元，煤电和供热企业预计办理“减、退、缓”税270亿元。围绕激发科技创新发展活力，受益于两度“升级”的研发费用加计扣除政策，企业提前享受减免税额3333亿元。

一系列政策“组合拳”突出支持了制造业创新升级以及量大面广、吸纳就业多的中小微企业和个体工商户，不仅帮助制造业转型升级、中小微市场主体减负，更有助于稳增长、保就业，为我国经济稳步复苏、持续向好注入更强动力。

今年的政府工作报告中指出，实践表明，减税降费是助企纾困直接有效的办法，实际上也是“放水养鱼”、涵养税源，2013年以来新增的涉税市场主体去年纳税达到4.76万亿元。

近年来，“减税降费”已成为积极财政政策中的一大热词。

记者梳理发现，2016到2020年期间，每年的《政府工作报告》都设置了具体的减税降费目标。

“今年将比改革前减轻企业和个人负担5000多亿元。”——2016年政府工作报告；

“进一步减税降费，全年再减少企业税负3500亿元左右、涉企收费约2000亿元，一定要让市场主体有切身感受。”——2017年政府工作报告；

“全年再为企业和个人减税8000多亿元，促进实体经济转型升级，着力激发市场活力和社会创造力。”——2018年政府工作报告；

“确保减税降费落实到位。减税降费直击当前市场主体的痛点和难点，是既公平又有效率的政策。全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。”——2019年政府工作报告；

“预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。要坚决把减税降费政策落到企业，留得青山，赢得未来。”——2020年政府工作报告；

2021年，政府工作报告没有提出减税降费的规模目标，而把重点放在优化和落实减税降费政策上。

今年，减税降费工作再次迎来新目标。

今年的政府工作报告指出，2022年，要实施新的组合式税费支持政策。坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举。

一方面，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，并提高减免幅度、扩大适用范围。对小规模纳税人阶段性免征增值税。对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分，再减半征收企业所得税。各地也要结合实际，依法出台税费减免等有力措施，使减税降费力度只增不减，以稳定市场预期。另一方面，综合考虑为企业提供现金流支持、促进消费投资、大力改进增值税留抵退税制度，今年对留抵税额实行大规模退税。优先安排小微企业，对小微企业的存量留抵税额于６月底前一次性全部退还，增量留抵税额足额退还。重点支持制造业，全面解决制造业、科研和技术服务、生态环保、电力燃气、交通运输等行业留抵退税问题。增值税留抵退税力度显著加大，以有力提振市场信心。

预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元，退税资金全部直达企业。中央财政将加大对地方财力支持，补助资金直达市县，地方政府及有关部门要建立健全工作机制，加强资金调度，确保退税减税这项关键性举措落实到位，为企业雪中送炭，助企业焕发生机。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强在接受人民网记者采访时表示，2021年，我国新增减税降费超过１万亿元税收作为宏观调控的手段之一，有效稳定住经济发展基本盘。展望2022年，减税降费政策更为灵活、务实，将有助于我国经济发展稳字当头、稳中有进。

税务总局相关负责人表示，全国税务系统将按照《政府工作报告》部署要求，以更大决心、更实举措、更高标准抓好各项税费支持政策的落实，持续优化办税缴费服务，让市场主体和人民群众有实实在在的获得感，更好服务经济社会高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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