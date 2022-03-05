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胡成中代表：打破科研人才创业阻碍 培育成果转化的第三方力量

杜燕飞
2022年03月05日20:16 | 来源：人民网
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人民网北京3月5日电 （记者杜燕飞）“目前，我国科研成果转化领域政策逐级落地较慢，支持成果转化的第三方专业力量较薄弱。”2022年全国两会期间，全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中建议，相关部委制定出台政策后，要加强检查落实情况，打破科研人才的创业阻碍。

全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中。受访者供图

创新是民族进步之魂，科技是国家强盛之基。胡成中表示，有数据显示，2020年中国专利、商标和外观设计申请量均名列世界第一。

“在看到成绩的同时，我们也要关注到不足。”胡成中表示，一方面是科研成果来源的差异，美国企业发明专利数量占总量的85%以上，而我国2021年企业发明专利数量仅占总量的63%；另一方面，科研成果转化率较低，反映出资源投入的消耗高。

“作为全国人大代表，我在履职调研过程中发现，一线科研人员存在着一些共性的困扰。”胡成中说，好政策逐级落地慢，往往停在离一线科研人员“一公里外”，看得见但享受得慢。比如，国家早就出台了科研经费包干制的相关办法，但具体到所在城市、高校，很多没有出台执行的细则，大家有的还按老办法继续干。成果转化的第三方支持力量还比较薄弱，科研人员往往既要埋头搞科研，还要迈腿跑市场。

胡成中建议，制定出台的政策既要做好顶层设计，也要定期检查落实情况，对推诿拖延导致政策空转的单位要督办问责。要大力培育科研成果转化的第三方专业力量，让专业的人做专业的事，把科研人员从繁杂的市场和商务性事务中解脱出来。

(责编：王震、高雷)

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