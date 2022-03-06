人民网记者 车柯蒙

“2022年将实施新的组合式税费支持政策，基本原则是坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举。”今年的政府报告中，2022年新的组合式税费支持政策得以公布。

税务总局相关负责人表示，减税降费是助企纾困解难的最公平、最直接、最有效的举措。今年我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，党中央、国务院部署实施新的组合式税费支持政策，既有阶段性措施，又有制度性安排；既有减免政策，又有缓缴退税措施；既有普遍适用的减负政策，又有特定领域专项帮扶措施；既有延续性安排，又有新增部署；既有中央统一实施的政策，又有地方依法自主实施的措施，呈现出全面发力、多点突破的特点。

突出规模性，政策安排超预期。在2021年的基础上，预计今年退税减税约2.5万亿元，规模为历史之最，超出之前社会的普遍预期，反映了党中央、国务院的魄力和决心。信心比黄金还重要、还珍贵，超预期的政策安排将带来稳预期的战略性效果，不仅对缓解企业当前困难而且对推动长远发展都具有重大意义。

突出连续性，聚焦重点促发展。制造业是实体经济和国家竞争力的基础，中小微市场主体是保民生、稳就业的关键。近年来实施的减税降费政策，无论是规模还是幅度，中小微市场主体、制造业都是最主要的获益群体和受益行业。今年实施新的组合式税费支持政策继续聚焦这一重点，保持政策的连续性和稳定性，并呈现出年年加力、步步扩围、层层递进的特点，提高减免幅度、扩大适用范围，阶段性免征小规模纳税人增值税、地方“六税两费”政策扩围、加大小型微利企业所得税减免力度等一系列政策，将对帮助制造业企业轻装上阵、更好发展，支持中小微市场主体渡过难关、持续发展，起到重要支撑作用。

突出精准性，助企纾困增活力。受“三重压力”和国际环境等不确定性因素影响，当前不少企业面临资金短缺等困难。今年我国大力改进增值税留抵退税制度，对留抵税额实行大规模退税，优先安排小微企业，对小微企业的存量留抵税额于6月底前一次性全部退还，增量留抵税额足额退还。重点支持制造业，全面解决制造业、科研和技术服务、生态环保、电力燃气、交通运输等行业留抵退税问题，预计全年留抵退税约1.5万亿元，且退税资金全部直达企业，既大力改进增值税留抵退税制度，又有力为企业提供现金流支持、促进消费投资，为市场主体“输血”“活血”、纾困解难。

突出导向性，激励创新强动能。今年我国进一步加大研发费用加计扣除政策实施力度，将科技型中小企业加计扣除比例从75％提高到100％，对企业投入基础研究实行税收优惠，完善设备器具加速折旧、高新技术企业所得税优惠等政策，以激励企业加大研发投入，培育壮大创新动能，更好促进高质量发展。

国家税务总局相关负责人表示，税务部门将切实提升政治站位，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续完善税费优惠政策直达快享机制，采取一系列有力措施，全力以赴确保新的组合式税费支持政策这项关键性举措落地生根，为企业雪中送炭，助企业焕发生机，夯实经济稳定运行、质量提升的基础。

(责编：赵竹青、高雷)