黄盛

2021年是“十四五”规划和第二个百年奋斗目标的开局之年。过去一年，全国人大代表、全国政协委员心系国是，情系民生，汇聚民意，凝聚力量，交出了一份份精彩的履职答卷。《代表委员履职这一年》栏目聚焦来自政府部门、行业机构及一线企业的代表、委员，追寻他们的履职脚步，倾听他们的履职心声。

全国人大代表苗秀工作照。 受访者供图

“我时刻牢记着党的要求和人大代表的使命，将劳模精神和工匠精神贯穿于新品研发试制工作始终，将产业工人的心声带到全国两会上去，真心实意为他们做些实事。”全国人大代表、中国兵器装备集团所属东安动力增程动力系统研究院高级技师苗秀告诉人民网财经，在今年的全国两会上，她带来了进一步建设技能工人成才平台的建议。

谈到作为人大代表的履职，苗秀说，自己经过调研走访，对一线产业工人的成长有了更多思考。并牵头组建了跨专业团队“建议议案编写工作群”，历时50余天的征求意见、建议修订，“完善技能工人成长成才平台，发挥人才最大效用，为制造业产业发展贡献工人力量”的意见建议最终成稿。

“目前，社会各界对于有成果、有成就的一线工人给与了荣誉和待遇，大家尊重技能人才的氛围很浓重。但也要看到，技能人才、产业人才的后备力量与产业发展相比还相对薄弱，加强人才的培养值得关注。”苗秀表示，现在的年轻技术工人聪明有个性，善于创新、不落窠臼，要根据年轻工人的特点来激发他们的内在潜能。

“我们建议针对这些年轻人的成长做出一些制度性的、有针对性的安排，从而让更多的后备力量充实上来。这无论是对产业工人队伍的建设，还是对于老工业基地的振兴都大有裨益。”苗秀说。

苗秀（左）在工作室向同事讲解技术特点。受访者供图

苗秀还建议，用人单位提升择优转正劳务派遣员工用工比例，依托技能大师工作室，激励产业工人参加多元化线上培训、技能大赛；建立长效的激励机制，完善技能评价、激励机制，激励广大青年走技能成才、技能报国之路；进一步宣扬劳模精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会氛围。

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(责编：赵竹青、高雷)