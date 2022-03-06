人民网记者 车柯蒙

今年的政府工作报告指出，2022年，要实施新的组合式税费支持政策。坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举。

一方面，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，并提高减免幅度、扩大适用范围。对小规模纳税人阶段性免征增值税。对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分，再减半征收企业所得税。各地也要结合实际，依法出台税费减免等有力措施，使减税降费力度只增不减，以稳定市场预期。

另一方面，综合考虑为企业提供现金流支持、促进消费投资、大力改进增值税留抵退税制度，今年对留抵税额实行大规模退税。优先安排小微企业，对小微企业的存量留抵税额于６月底前一次性全部退还，增量留抵税额足额退还。重点支持制造业，全面解决制造业、科研和技术服务、生态环保、电力燃气、交通运输等行业留抵退税问题。增值税留抵退税力度显著加大，以有力提振市场信心。

税务总局相关负责人表示，好政策更需要落实好。今年确保新的组合式税费支持政策落地生根是一项庞大而复杂的系统工程，涉及政策项目多、涉及税种费种多、涉及企业户数多，操作实施要求高、市场主体期待高，时间紧、任务重，税务部门目前正在紧锣密鼓推进各项落实工作。

据介绍，税务部门将把落实落细新的组合式税费支持政策作为一项重大任务，强化政治担当，压实政治责任，从税务总局到省市县税务局均成立税费支持政策落实工作专班，继续用好近几年税务部门探索总结的抓政策落实“短平快优九个一”工作法，不断优化工作机制，分解细化工作任务，对标对表操作，确保政策红利及时送到市场主体手中。

与此同时，为确保在有限的时间内完成各项征管准备工作，税务系统倒排工期、全力推进，联合财政部等部门第一时间制发公告，明确具体政策规定和征管操作办法；第一时间部署到位，要求各级税务机关迅速做好各项准备工作；第一时间升级调整税收征管信息系统，确保各项政策好操作、易实施、快落地。

税务总局相关负责人表示，税务部门将充分发挥税收大数据作用，持续完善税费优惠政策直达快享工作机制。一方面，依托税务系统全国统一的政策宣传辅导精准推送标签体系，主动甄别符合优惠条件的纳税人缴费人，通过短信、“12366”纳税缴费服务热线、电子税务局等方式开展“一对一”政策推送和“点对点”辅导提醒；另一方面，继续推进“非接触式”办税缴费，进一步简流程、简材料、简方式，力求税费政策红利以最快速度直达市场主体。

为进一步提升纳税人缴费人获得感，税务部门将继续扩大推送税费优惠红利账单试点范围，通过电子税务局、征纳互动平台等渠道将税费优惠红利账单推送给纳税人和缴费人。同时，密切跟踪政策执行情况，加强政策效应分析，算清各项税费优惠政策实施的“效应账”，让政策效应在充分释放中更好展现。

加强对新的组合式税费支持政策落实情况的监督检查，对征收“过头税费”、落实税费优惠政策不到位的，发现一起查处一起。同时，完善税收征管制度,依法打击偷税骗税，特别是运用好国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门常态化打击“假企业”“假出口”“假申报”工作机制，严厉打击、严肃查处骗取享受税收优惠政策等不法分子，并加大公开曝光力度，确保党中央、国务院决策部署落地生根。

税务总局相关负责人表示，全国税务系统将按照《政府工作报告》部署要求，以更大决心、更实举措、更高标准抓好各项税费支持政策的落实，切实提高政策落实的针对性、实效性，持续优化办税缴费服务，确保该减的减到位、该免的免到位、该缓的缓到位、该退的退到位，让市场主体和人民群众有实实在在的获得感，更好服务经济社会高质量发展。

(责编：赵竹青、高雷)