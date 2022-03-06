原标题：激活经济“大动脉 公路货运数字化转型加速

2021年以来，专精特新在众多领域开花结果，在物流领域亦是如此，值得一提的是，我国公路货运物流产业已向数字化转型升级精进。

最近几年，专精特新型企业愈发受到市场关注，专精特新小巨人是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”四大优势的中小企业，这些企业虽然规模不大，但拥有各自的“独门绝技”，在产业链上具备一定的话语权，瞄准细分市场，在细分领域建立了竞争优势。

工信部数据显示，目前已培育国家级专精特新“小巨人”企业4762家，带动省级专精特新中小企业4万多家，其中超六成属于工业基础领域，超七成深耕行业10年以上，超八成居本省细分市场首位，专精特新已成为制造强国建设的重要支撑力量。

物流是我国经济的“大动脉”，其中，公路货运又在各类运输方式中占据主力地位，但行业长期面临货运司机收入上不去、企业物流成本下不来，安全事故多的痛点，商用车车联网的出现，成为了有效解决办法。

在公路货运领域，涌现出有代表性的专精特新企业，正在推动这个行业的数字化转型升级。比如，公路货运行业的专精特新企业中交兴路致力于打造“北斗一体化”智慧物流平台，针对数字化技术较弱的物流企业、中型货主企业等，为其提供标准化的SaaS平台服务，助力其完成数字化转型。

天津荣程钢铁集团在接入其网络货运平台解决方案之后，仅运输车辆平均等货时间这一项指标，就从过去的2~3天缩短到6~8小时，时间缩短了近80%，车辆利用率也提高了近70%。

在公路干线运输领域，整合TMS（物流运输管理系统）、网络货运、金融、保险等产品服务，打造了SaaS服务平台，为货主和中小微承运商提供管货、管车、税筹、保险等服务。

此外，与保险公司合作，为保险公司提供保前、保中和保后的服务。保前，通过车辆数据的智能化分析，可以知道哪些车是经常超速，哪些是疲劳驾驶的，以及这些车在危险路段上的行驶比率，进而识别高风险车辆；保中，通过车载智能终端，针对超速、疲劳驾驶行为进行提醒，从而改善司机的不良驾驶，降低事故率和保险公司的理赔率；保后，可以根据车辆出事之前的行驶轨迹、驾驶行为等还原现场，快速理赔。

作为“全国道路货运车辆公共监管与服务平台”（下称：货运平台）的建设运营单位，通过技术支持货运平台通过定位数据智能分析司机疲劳驾驶、超速等不良驾驶行为，实时发送信息提醒纠正，助力行业主管部门提供安全监管。

根据灼识咨询行业报告，中国2020年公路运输市场总规模达到6万亿元。如果再加上潜在信贷、车辆资产、保险、油、ETC、汽配市场等等相关产业，整体的市场规模超过10万亿元。但这个行业的数字化程度有待提升。

针对中小车队和个体司机，推出了垂直服务平台，目前注册用户超过800万。在货运信息化方面，该平台上的“智运管车”功能可以为行业内的小微用户提供车辆的在途管理，无论是司机的家人、货主等，均能随时看到货车司机及车辆的位置和行驶情况。在货车司机加油方面，与中石化发行联名卡，采用了集体团购的模式，降低货车司机的加油成本。此外，在保险方面，因为保费基于货车运行状况而定，随着司机的安全驾驶行为增多，司机的保费也大幅下降。

中国物流学会副会长、中国物流与采购联合会常务理事恽绵表示，类似这样的车联网的发展，让运输进入到了物流发展阶段，把车跟社会，需求紧密相关，降低了整个社会物流成本，又提升了物流企业和司机的劳动生产率。

(责编：赵竹青、初梓瑞)