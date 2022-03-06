记者 王鑫昕 刘世昕 胡春艳

原标题：走向共同富裕：做大蛋糕 奋斗的脚步不能停

3月5日上午，李克强总理所作的政府工作报告，让全国人大代表张天任又一次感受到了“赶考”的紧迫感。

“每一项关乎衣食住行的‘民生成绩单’，都是政府给人民群众交上的时代答卷。”张天任说，作为来自农村基层的代表，他感受颇深，共同富裕的美好愿景可期可待。

2022年全国两会伊始，奋斗的紧迫感已经在会场弥漫开来。政府工作报告指出，要坚持以人民为中心的发展思想，依靠共同奋斗，扎实推进共同富裕，不断实现人民对美好生活的向往。

实现共同富裕，要先把蛋糕做大

作为连续两届全国人大代表，张天任今年准备了28份建议、议案。有关“共同富裕”的那份建议，在2022年春节期间完成。张天任清晰地记得，调研的那天漫天飞雪，但村委会办公室里却暖意洋洋。他邀请的十几位党员和乡贤代表围坐在一起，围绕“乡贤回归”“乡贤带富”话题展开了热烈讨论。

张天任的家乡浙江省长兴县煤山镇新川村地处浙、苏、皖、沪交界处，过去村民靠卖山上的毛竹谋生，曾是长兴县最贫困的村庄之一。

而现在新川村是长兴县最富裕的村庄，村里人均年收入早在2016年就突破10万元，当时村里小轿车有700多辆，现在资产上千万的农户有上百家。

张天任早在20世纪80年代就开始创业。他认为，一个人富不算富，得让大家的钱袋子都鼓起来。他创办的企业通过资金支持、技术帮扶、就业支撑等途径，引导村民进入行业产供销和售后服务链中，带领乡亲致富奔小康。

这是属于这个村子的“共同富裕”之路。2020年10月，党的十九届五中全会提出了到2035年基本实现社会主义现代化远景目标，其中包括“人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”。

“共同富裕”由此又一次受到瞩目。2021年至2022年，多个机构把“共同富裕”评选为年度热词。

国家主席习近平在2022年世界经济论坛视频会议上发表演讲时说：“‘国之称富者，在乎丰民。’中国要实现共同富裕，但不是搞平均主义，而是要先把‘蛋糕’做大，然后通过合理的制度安排把‘蛋糕’分好，水涨船高、各得其所，让发展成果更多更公平惠及全体人民。”

如何给更多人创造致富的机会

过去10年，全国人大代表李君的家乡四川省广元市苍溪县白驿镇岫云村，基础设施、产业发展、民生保障等方面都发生了巨大的变化。但最让李君感到欣慰的变化是，年轻人回来了。

他掌握的数据显示，在2021年村(社区)“两委”换届后，苍溪县有557位像他这样的85后年轻干部，约占全县村(社区)“两委”干部的三分之一，返乡创业的年轻人就更多了。

“这让我很自豪。”李君说，十多年前自己决定回乡创业以及后来当选村支书，几乎是当地的大新闻，因为农村发展机会太少，年轻人不愿意回来。

张天任认为，青壮年劳动力外出，造成农村活力不足，产业基础薄弱，是全面推进乡村振兴、实现共同富裕的巨大障碍。要推动能人、年轻人回乡。

在张天任的家乡，那些外出闯荡的人员中，有些人通过自身努力实现了勤劳致富、创新致富，是乡亲眼中的“乡贤”。“‘乡贤’作为先富起来的群体，肩负着‘先富带后富’的历史使命，是推动共同富裕的重要力量。”他说。

结合新川村的实践，张天任认为，如果促进项目回归、资金回流、人才回乡、公益回扶等，农村就能重新焕发活力。他建议，通过健全乡村人才回归政策、实施回乡创业帮扶计划、营造回乡创业营商环境等，引导“乡贤”参与乡村振兴，合力推进共同富裕。

全国人大代表、安徽省滁州市定远县吴圩镇西孔村党总支第一书记王萌萌也建议，要在时间、政策、保障支持能人下乡、人才兴乡，以人为“媒”，链接城乡，唤醒乡村“沉睡”的资源。

“总之，让年轻人看到农村的希望、机会，这比什么都重要。”李君说。

征途漫漫，惟有奋斗

从一个贫困村，到远近闻名的新农村，岫云村的蜕变，是做大“蛋糕”的过程。许多人不远千里来岫云村学习取经。但李君坦言，岫云村现在还谈不上实现了富裕，要做的事情还很多。

回顾过去的经历，他认为，通过勤劳苦干能摆脱贫困，但要实现共同富裕，光靠勤劳是不够的，还要因地制宜、精准施策，比如岫云村的发展，要跳出传统的农业思维，要有市场思维。

“岫云村”如今已注册为品牌，但卖的不只是本村产品了，而是把更大范围的农产品通过“岫云村”的品牌销售出去，同时要吸引城里人下乡消费。李君说，这是岫云村正在探索的市场之路。

“共同富裕”不是一条坦途。回顾过去一年工作，政府工作报告指出：我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。综合研判国内外形势，2022年我国发展面临的风险挑战明显增多，必须爬坡过坎。

今年的政府工作报告首次提到，餐饮、住宿、零售、旅游、客运等行业就业容量大、受疫情影响重，各项帮扶政策都要予以倾斜，支持这些行业企业挺得住、过难关、有奔头。

2021年我国GDP增速为8.1%，经济规模总量114万亿元。今年经济增速的目标确立为5.5%左右。政府工作报告说，这是高基数上的中高速增长，也是需要付出艰苦努力才能实现的。

(责编：赵竹青、初梓瑞)