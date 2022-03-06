符晓波 金 凤

原标题：能者“揭榜” 智者“挂帅”，这项措施效果怎么样？

深入实施创新驱动发展战略、提升科技创新能力、依靠创新提高发展质量……今年政府工作报告中，科技创新在未来高质量发展中的作用进一步凸显。在科技创新能力提升方面，报告提到了推进科研院所改革、改进重大科技项目立项和管理方式。

无独有偶，2月底国新办举行的科技创新有关进展新闻发布会上，科技部副秘书长贺德方公布，“十四五”首批国家重点研发计划中有87项采用了“揭榜挂帅”新型项目组织模式。这意味着，作为我国科技项目管理改革的创新举措，“揭榜挂帅”正逐步落实，成为强化国家战略科技力量、激活社会创新资源的重要抓手之一。

所谓“揭榜挂帅”，又被业界人士称为“科技悬赏”，旨在解决社会中特定领域的技术难题，由政府组织面向全社会公开征集科技创新成果的一种非周期性科研资助安排。与以往的项目课题申报制相比，“揭榜挂帅”从科研人员的“入口”竞争变为“出口”竞争，即不问出处，以成果为导向，论功行赏，倒逼科研资源优化整合，最大程度调动起社会各界智力潜能。

近两年来，“揭榜挂帅”始终是科技界的热点关切。各地纷纷积极探索“揭榜挂帅”的方法路径以推动科技创新。全国政协委员、金风科技董事长武钢表示，国家鼓励、支持科技创新，明确创新主体地位的导向意义重大，为广大科技企业技术创新能力建设指明了重点和方向。

记者走访发现，在各地有关“揭榜挂帅”项目改革的生动实践中，全社会创新主体活力得到进一步释放，科技攻关技术转化为实际应用效果明显，其中广大中小型科技企业收获最大，感受颇深。

通过福建厦门市首批“揭榜挂帅”项目，厦门金龙汽车与当地一家人工智能企业顺利“牵手”。“揭榜方”厦门云知芯智能科技有限公司负责人表示，公司在网联自动驾驶、智能交互等方面的多项技术攻克商用客车智能网联的瓶颈，“揭榜挂帅”项目机制为企业提供了与客车龙头企业合作交流的契机。而作为“发榜方”，厦门金龙联合汽车工业有限公司智能网联研究所车联网研发部经理李理说：“随着产业发展的深入，学科交叉融合成为趋势，金龙在客车领域技术积累雄厚，但在智能网联等新领域仍有短板，借助外部力量突破创新壁垒有利于我们加快新产品的孵化，尽早抢占市场先机。”

受访者普遍反映，在以往课题申报制下，项目参与主体范围相对狭窄。多数企业甚至迈不过承接重大课题项目的“门槛”，核心技术攻关累积、科研实力抬升渠道自然收窄。

而事实上，广大中小型科技企业是社会生产要素最为活跃的主体，也是创新链、产业链、价值链中的关键环节。

“揭榜挂帅”让真正有实力的创新主体、新型研发机构可以不受限于身份和规模，都能参与到重大课题的攻关上来，无疑更大范围地激发了创新创造的活力，将更多创新主体的智慧、能力调动起来。

全国政协委员、中国科学院院士、中科院南京天文光学技术研究所学术委员会主任崔向群在今年有关国家技术创新中心的布局和建设提案中也进一步强调了“揭榜挂帅”的重要作用。

“多采取‘揭榜制’‘赛马制’形式，通过多方有序竞争激发创新激情与活力，让真正有优势的地方和单位承建重点项目，形成协同创新、良性竞争的有利局面，全面支撑重大战略共性技术和产业发展。”崔向群说。

不过，“揭榜挂帅”项目机制也不是提升科技创新能力的唯一手段。全国政协委员、自然资源部卫星遥感应用中心主任王权认为，“揭榜挂帅”项目制度对于解决短期内关键技术的难题是非常好的办法，但同时一些长期性、战略性、系统性的科研项目则需要长期积累，久久为功，需要集中国家人力财力去解决。针对一些周期长、投入大、客观上短期内不会出成果的重大科研项目，也要避免短期行为，要以更包容态度和更长远的眼光看待其发展。

“科学技术的发展有其自身规律，正确看待长远和短期的关系，协同多种科技体制改革措施，才能确保我国科技创新稳步推进，可持续发展。”王权说。

(责编：赵竹青、初梓瑞)