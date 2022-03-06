刘园园

原标题：更健康的新能源发电产业 更好助力“双碳”达标

要实现碳达峰碳中和目标，促进电力绿色低碳发展是重要一环。

今年两会，不少代表委员就把目光投向这一领域，对促进新能源发电产业健康发展，提出一系列建设性意见和建议。

能源结构转型的重要力量

“构建以新能源为主体的新型电力系统，是我国实现碳达峰碳中和目标进程中的重要任务，新能源发电将成为未来电力供应的主力。”全国人大代表、天能集团董事长张天任表示。

据今年1月底国家能源局披露的数据，我国可再生能源发电量稳步增长，2021年，全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%。

“在规模化应用的过程中，光伏发电、风电等可再生能源发电技术水平不断提升，成本持续下降，已全面实现无补贴平价上网，成为我国能源结构转型的重要力量。”全国人大代表、阳光电源董事长曹仁贤说。

张天任认为，加快风电、光伏发电项目建设并网，增加清洁电力供应，既有利于缓解电力供需紧张形势，也有利于助力完成能耗双控目标，促进能源低碳转型。

电价、消纳等问题仍需解决

不过，快速发展中也有不足之处。

“在我国全社会用电量稳步增长、新能源发电量再创新高的当下，仍存在不利于产业可持续健康发展的问题。”张天任认为，新能源发电产业有待进一步规范，应推动其健康有序发展。

曹仁贤专门关注新能源上网电价的问题。他分析，2020年下半年以来，多晶硅等光伏产业链相关材料、设备价格上涨，加之光伏电站需按要求配置一定比例的储能系统，投资增加，总体上光伏电站的发电成本增加了20%—25%。

“由于上网电价执行各地燃煤基准价而且偏低，光伏电站投资回报率急剧下滑甚至亏本。”曹仁贤说。

张天任则提到，部分地区对新能源电力的消纳能力不足，例如风电装机集中的“三北”地区远离负荷中心，难以就地消纳，电网发展滞后。另外，新能源电力发展目标调整频繁，各层级各专项规划不能有效衔接，出现了地方规划与国家规划脱节、新能源发电与电网规划脱节等问题。

他还谈到，新能源发电行业恶性竞争加剧，目前的项目开发方式往往将新能源资源配置给并没有意愿长期持有运营项目的主体，甚至滋生了一批专门做资源转让信息介绍的中间商。

建议多举措破解产业发展难题

如何推动新能源发电产业健康发展，代表们给出了各自的建议。

在新能源上网电价方面，曹仁贤建议，根据各地区光伏电站度电成本加合理收益核定新建项目保障性收购价格，每年核算1次，有重大变化适时核算调整，和各地煤电价格脱钩。

他还建议，加快推进绿电交易市场走向成熟，适时建立配额制的强制绿电交易市场，释放绿电供需双方发展潜力；尽快建立光伏电站储能系统价格机制。

“建议尽快出台储能专项规划，推动落实新能源项目配置储能设施的支持政策……确保新能源送得出、供得上、用得好。”张天任表示。此外，他提出应加强区域内各省级电网互联，有效缓解部分区域较为突出的调峰压力；调整国家财政补贴支持方式，促使产品合理定价，避免恶性竞争等。

值得关注的是，张天任还提到了“新能源+”的概念。他建议，将农业、治沙、渔业、旅游等和新能源发电应用结合，提高土地利用效率，实现上可发电，下可治理沙漠化、种植、养鱼及与生态旅游相结合等的综合开发模式。

(责编：赵竹青、初梓瑞)