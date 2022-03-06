原标题：全国首个航空助农平台与特色农品推介中心启动 助力乡村振兴

记者获悉，全国首个航空助农平台与特色农品推介中心近日在京启动。业内称，此平台的搭建是着眼国家重大战略需要，深入推动农业与航空运输业融合发展，助力乡村振兴的举措。

农业农村部党组成员、副部长马有祥在启动仪式上表示，农产品产销对接是促进农产品供需平衡、优化农业生产结构、提高农产品供给质量、增加农民收益的重要途径。

马有祥表示，近年来，农业农村部组织相关单位举办了贫困地区农产品产销对接行动、全国农产品产销对接视频活动、脱贫地区农业品牌推介活动等多场次、多层次的农产品产销对接活动，让众多品牌农产品走出了深山，进入了市场，端上了广大消费者的餐桌。但随着三农形势发展变化，特别是世纪疫情的严峻挑战，对农产品流通提出了新的更高的要求，而航空助农为农产品产销对接提供了一个全新有效的模式。快捷、安全、高效是航空运输的最大特点和优势，将特色农产品资源禀赋优势与航空物流优势相叠加，可以实现从田间到市场再到市民的农产品流通“提速”，实现产品溢价与消费者满足的“双赢”。

农业农村部领导与中国联合航空领导共同启动了全国首个航空助农平台航空农品汇，旨在通过航空会员商城、航空客舱代售、航空主题产品开发等渠道，推广及代售全国优质品牌农产品，将乡村特色产品输送到航空供应链上来，完善品牌农产品的产销运营常态化机制，延长产业链、价值链，打造航空助农新模式、新样板。同时，积极鼓励各地机场、高校毕业生等社会群体及航企团体共同推动乡村振兴事业，助力优质品牌农产品的产销工作，为畅通国内大循环、助力构建“双循环”新发展格局做出积极贡献。

(责编：赵竹青、初梓瑞)