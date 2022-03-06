李丽云

原标题：科技型企业迎来“大礼包”：加计扣除提升至100%

两会伊始，科技型中小企业就收到了一份实实在在的“大礼包”，在享受减税降费等普惠政策红利之外，还额外迎来专属政策红利。

3月5日上午，当齐齐哈尔华工机床股份有限公司董事长周立富听到总理在政府工作报告中提出将科技型中小企业研发费用加计扣除比例从75%提高到100%时心情激动。会后，他在连线科技日报记者时说：“本次将比例提高到100%，真正体现了国家对创新型中小企业支持力度，此项政策不仅为中小企业解决了研发资金问题，同时也体现了国家鼓励创新、支持创新的态度。”

齐齐哈尔华工机床股份有限公司是一家以创新研制专用设备为主的中型科技型装备企业，在研发创新方面投入较大，疫情期间，企业生产成本、研发成本仍在加大。周立富算了一笔账，这项提高加计扣除比例政策利好真正兑现后，每年可节省近100万元。

“这项政策不仅为负重前行的创新型企业起到了减负的作用，无疑也对受疫情影响承受能力较弱的科技型中小企业是雪中送炭。”周立富说。

“这是国际通行的一个做法，我们国家实行企业研发费用加计扣除政策从最初的50%提高到75%，再到现在对中小科技企业提高到100%，足见国家对产业技术进步、企业提升创新能力方面从财税政策上给予的巨大支持。”黑龙江省科技厅成果转化与区域创新处处长王喜林认为，“我相信这将强有力地助力黑龙江省老工业基地改造，一方面是促进传统产业技术改造升级，另一方面也有利于培育战略新兴产业，培育一批高新技术企业，提升企业自身的研发能力和产品的核心竞争力。”

哈尔滨千慧科技咨询服务有限公司总经理、黑龙江龙汇税务师事务所高级合伙人宋奇慧的日常工作就是为科技型企业提供科技服务和政策解读。她认为：“国家实施科技型中小企业加计扣除减税政策后，企业税负小了，就能实现‘轻装快跑’，同时也为传统型企业提档升级开展科技创新提供有力支持。”

黑龙江省科技创新协会执行副会长兼秘书长吴雪弘谈道，该政策对准的是企业研发投入，通过税收杠杆，一方面降低企业税负，一方面促进企业将更多资金投入研发，为企业发展增添动力，也促使企业尽快加入国家高新技术企业行列，如此能享受到更多科技扶持政策，让企业创新发展进入良性循环轨道。

十三届全国人大五次会议开幕会结束后，财政部部长刘昆在首场“部长通道”中接受采访时表示，要精准研究细化出台政策，保障减税降费政策落地生效。让减税降费的“真金白银”尽早落到企业、惠及个人，更好实现“放水养鱼、水多鱼多”的良性循环。

(责编：赵竹青、初梓瑞)