本报记者 汪灵犀

早春时节，南海之滨一片生机勃勃。

中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，至今公布已满３周年。3年多来，大湾区建设取得阶段性显著成效，综合实力显著增强，合作更加深入广泛，区域内互联互通不断取得新突破、新进展，三地民众获得感更加充实，充分展现出“一国两制”的制度优势，迸发出蓬勃活力。

大湾区之“大”，谓其发展意义重大、经济总量庞大、综合实力强大、挖掘潜力巨大。建设粤港澳大湾区，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，是新时代推动形成全面开放新格局的新举措，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。3年多来，中央接连出台一系列相关支持政策举措，粤港澳三地不断凝聚力量，让这片5.6万平方公里、覆盖约8600万人口的热土，呈现出前所未有的勃勃生机。

2021年大湾区经济总量约13万亿元，进入世界500强的企业达25家，拥有超50家“独角兽”企业、1000多个产业孵化器和近1.5万家投资机构；2021年大湾区累计培育高新技术企业6万多家，启动超过30个粤港和粤澳科技合作资助项目；2021年横琴粤澳合作区实有澳资企业4761户，粤澳合作中医药科技产业园已汇聚医药企业220家，前海深港合作区累计注册港资企业1.19万家，实际利用港资占前海实际利用外资的93.2%……在中央的擘画下，横琴、前海两个合作区成为创新“试验田”，充分挖掘市场潜力，激发市场活力。

大湾区之“湾”，谓其向海而生、包容开放、连接国际、对标一流。“一个国家、两种制度、三个关税区、三种货币”，实现跨境协同创新，推进区域深度合作，这是前所未有的探索，国际上没有先例。在这里，国家给予最有力的政策支持、赋予最宽松的制度环境，要求大胆闯、大胆试，开出一条新路来。3年多来，粤港澳三地积极推动各类规则衔接、机制对接、基建连接，提升市场一体化水平，努力打造高水平对外开放的门户枢纽。怎样实现化“制度之异”为“制度之利”？答案写在一串串数据中：高速路网跨江达海，轨道上的大湾区加速驶来，覆盖11个城市的立体交通网络越织越密，“1小时生活圈”基本形成，“硬联通”打通了有形空间，提振了人流、物流的活力；“跨境理财通”、债券通“南向通”等业务相继落地，截至2021年底，“跨境理财通”业务共办理资金汇划5855笔、金额4.86亿元；402名港澳医师获得内地医师资格证，707名港澳律师参加大湾区律师执业考试，金融、税务、建筑、规划及文化旅游、医疗卫生、律师、会计等16个领域的港澳专业人才享受跨境执业便利……

基础设施“硬联通”和规则机制“软联通”，加速了粤港澳大湾区人员、货物、资金、信息等要素便捷、高效流动。拥有衔接两个市场、两种资源的独特优势，粤港澳大湾区正以更大魄力、在更高起点上推进改革开放，更好发挥示范引领作用。

大湾区之“区”，谓其区域协同、错位发展、功能互补、各展所长。粤港澳大湾区的11个城市都有自己的“独门功夫”，香港是国际金融中心、深圳是科技创新中心、广州是全球商贸中心、东莞等地是制造业中心、澳门是文化旅游中心……3年多来，大湾区城市都已找准定位，正在抓住机遇、加速培育新兴产业。尤其是香港、澳门两个特别行政区，既有自身的优势，也面临发展挑战。融入国家发展大局，推进粤港澳大湾区建设，是“一国两制”的应有之义，也给香港、澳门提供发展新路径、开拓发展新空间、增添发展新动力。

区域的协同联动不仅体现在经济发展产业布局上，也体现在人员往来、生态治理、社会民生方方面面。3年多来，粤港澳大湾区持续打造宜居宜业生活圈，出台诸多政策便利港澳居民在内地求学、就业、创业，为他们在内地发展提供教育、住房、养老、社保等服务保障，越来越多港澳同胞融入湾区生活，开启奋发有为的新篇章。

在世界夜景卫星图上，从广州到深圳再延伸至香港、澳门，璀璨的灯光已连成一片。这片曾经见证国家民族百年沉浮的土地，又将写就大湾区建设发展的锦绣华章。踏上新征程，昂扬奋进、乘势而上，粤港澳大湾区正向着国际一流湾区和世界级城市群的目标，奋力前行！

(责编：赵欣悦、岳弘彬)