何 宇

云南昆明一位花农正采摘玫瑰，准备通过电商平台销售。

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如何让花农富起来？电商平台打造“花田直连家庭购物车”的产销对接高速通道，用稳定的订单优化鲜花种植的供应链，有效助农增收。电商高速通道减少中间环节，也让消费者买到更优惠的鲜花商品。

云南省发改委日前发布的数据显示，云南已成为全球最大的鲜切花生产地，鲜切花生产面积、产量均位居全球第一。由于气候、土壤等天然优势条件，云南鲜花全国闻名，质量稳定，适合日常消费。拼多多平台采用产地直发模式，将云南的鲜花直接推向各地消费者。此前，拼多多联合中国铁路昆明局集团开通“鲜花专列”。也有政府相关负责人走进拼多多直播间，为云南鲜花代言，引来网友关注并下单。

云南当地种植鲜花的农民也享受到惠农电商的发展红利。安徽“80后”残疾青年杨道林原本做手机电商销售，一次到云南旅游时，发现鲜花市场的商机，于是到拼多多开鲜花店，如今他店铺的生意日渐红火。杨道林还专门在云南多地建立鲜花种植基地，与花农签订采购和销售合同，借助拼多多“农地云拼”的创新模式，带动当地330多户花农增收致富。

电商平台产地直发模式降低了鲜花的消费门槛，同时保证了鲜花质量，带动了消费者日用鲜花的需求。有消费者在买花后留言：“太爱云南的鲜花啦！通过电商平台，可以买到自己心仪的花，让家里春意盎然。”

(责编：赵欣悦、岳弘彬)