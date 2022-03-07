◎本报记者 马爱平

冬去春来，山东省聊城市高唐县汇鑫街道洪福禄农业示范园（以下简称洪福禄农业示范园）食用菌大棚里暖意融融。一簇簇金黄色的滑子菇“靓丽绽放”，撑开了乡村振兴“致富伞”。

“滑子菇很适合我们这个地区的气候、温度，有较长的生长期，一个菌菇棒能长出1.5斤的滑子菇，一个棚的产量达9万斤，目前生产的滑子菇主要出口到日本和韩国。我们还有12个羊肚菌棚，现在也开始冒芽生长了。”科技特派员赵明家在洪福禄农业示范园一边指导菌菇种植技术一边说。

洪福禄农业示范园与中国农业科学院合作，2020年引进滑子菇种植，在科技特派员们的努力下，经过两年的精心培育，滑子菇的产量和质量都有了很大提升。与此同时，还带动了周边农民进园务工。

在这家农业示范园内，还种植着白菜、西红柿、甘蓝等有机蔬菜。

“我们园区所有的种子、苗都由中国农业科学院提供。我们前期先在园区找一个棚做实验，由科技特派员提供技术指导，产品得到认可后，才逐步地扩大规模，增加销量。今后，我们将和科技特派员继续合作，对园区进行科学规划，发展‘光伏＋农业’，节约种植成本，助力乡村振兴。”洪福禄农业示范园负责人李平说。

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