新华社北京3月6日电 题：加大政策支持力度，“风口”上的新能源汽车产业将“驶”向何方？

新华社记者张辛欣、胡璐、陈刚

5日提请审议的政府工作报告明确继续支持新能源汽车消费，并提出减税降费、维护产业链供应链安全稳定等政策，对包括新能源汽车产业在内的实体经济加大支持力度。

如何推动新能源汽车产业高质量发展？政策助力叠加市场“风口”，新能源汽车产业将“驶”向何方？

2021年，我国新能源汽车产销量同比均增长了1.6倍。在工业经济仍面临较大压力的情况下，新能源汽车产业走势强劲，离不开庞大的市场支撑。

报告提出继续支持新能源汽车消费，释放了深挖市场潜力的信号。

记者从工信部了解到，工信部正抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法，稳定市场预期，支持新能源汽车消费。

“我国新能源汽车保有量在全球位于前列，拥有完备的产业链和竞争优势。”全国政协委员、宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群说，进一步支持消费，做大市场“蛋糕”，将有助于我国在新能源汽车产业高速增长期继续占据市场主动。

与拓展需求同样重要的是产业链供应链稳定性和竞争力的增强。

“加强原材料、关键零部件等供给保障”“维护产业链供应链安全稳定”，报告所强调的，正是全国人大代表、长安汽车董事长朱华荣所关心的。

“为增强产业链供应链稳定性，长安汽车对‘家底’进行了全面排查，找准薄弱环节和风险点，开展强链补链行动。”他说，汽车产业在供应链的协同合力、核心技术关键能力等方面仍需加强，建议统筹资源进行重点扶持。

全国人大代表、广西壮族自治区柳州市委书记吴炜说，近年来，围绕打造新能源汽车全产业链，柳州引进了联合电子、国轩高科等一批零部件企业，新能源汽车配套能力不断提升。“将加快推进一批零部件项目建设，不断提高产业集聚度，为新能源汽车产业高质量发展提供有力支撑。”

曾毓群说，报告明确增强国内资源生产保障能力，加快油气、矿产等资源勘探开发，为动力电池生产企业注入信心。

记者从工信部了解到，着眼于满足动力电池等生产需要，工信部将会同有关部门坚决打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

不少代表委员建议健全锂电池生产、销售、使用、回收等全生命周期资源综合管理机制。

“要抓住我国在电池技术、产业链等方面具有的优势，尽快启动电池碳足迹标准和方法论研究，建立产品碳排放管理体系。”曾毓群说。

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