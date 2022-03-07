张盖伦 马爱平 陆成宽 李丽云

原标题：为了人民的美好生活

“‘中国粮’主要用‘中国种’，离不开育种专家的努力，离不开我国农业科技整体水平的提升，更离不开总书记对农业科技的关爱和支持。”全国政协常委、中国工程院院士万建民向科技日报记者感叹，“总书记的嘱托，让我们科技工作者备受鼓舞。”

3月6日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望了参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员，并参加联组会，听取意见和建议。万建民是在会上发言的政协委员之一。

习近平总书记说，粮食安全是“国之大者”。悠悠万事，吃饭为大。民以食为天。

中科院地理科学与资源所研究员闵庆文委员说，保障粮食安全，关键在于落实“藏粮于地、藏粮于技”，实现种源自主可控。“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手里，保证粮食安全，推动乡村振兴，大家都有责任。我们科技工作者应该深刻领会总书记的关切，牢记职责使命，潜心农业科技创新，为实现粮食安全和乡村振兴贡献科技力量。”闵庆文说。

习近平总书记强调，解决吃饭问题，根本出路在科技。种源安全关系到国家安全，必须下决心把我国种业搞上去，实现种业科技自立自强、种源自主可控。

“这也给广大育种工作者提出了很高要求。”万建民表示，要聚焦水稻、小麦、玉米、大豆等关键物种，克隆具有重大育种价值的新基因；创新融合基因编辑、合成生物、人工智能设计等前沿关键技术，构建起精准高效的生物育种技术体系；培育满足农业高质量发展、市场多样化需求和国际竞争需要的战略性新品种，推进产业化。

习近平总书记说，要向森林要食物。这让中国林业科学研究院首席专家杨忠岐委员感到使命在肩。

他做林业研究，关注害虫生物防治。“森林其实也是我们人类食物的宝库。”杨忠岐说，为保证粮食蔬菜和其他农产品安全，除了研发高效低毒的农药，科研团队还要大力采用生物防治技术，解决农药残留问题，保障农产品安全。

哈尔滨兽医研究所国家禽流感参考实验室主任、中国科学院院士陈化兰委员这次专门提交了关于加强高档肉牛育种创新工作的提案。陈化兰建议，加强高档肉牛品种培育和创新，丰富国家肉牛品种资源，更好满足人民群众日益多元化的食物消费需求，也推动现代畜牧业高质量发展。

“总书记讲话为农业农村领域工作指明了方向。”甘肃农业大学校长柴强委员说，实施乡村振兴战略，是新时代“三农”工作的新旗帜和总抓手，具有划时代的里程碑意义。作为地方高校，要肩负起服务地方经济社会发展的崇高使命，把论文写到大地上，把学问做到乡村振兴实践中，最终实现学校教育事业发展与地方经济社会发展相互呼应、协同并进。

“我在现场亲身感受到了总书记对社会福利和社会保障工作的高度重视，他对残疾人等弱势群体也格外关心，很受鼓舞。”中国盲协主席、世界盲联亚太区主席李庆忠委员在会后告诉科技日报记者。

习近平总书记在会上强调，民生无小事，枝叶总关情。对困难群众，我们要格外关注、格外关爱、格外关心，帮助他们排忧解难。

“作为一名残疾人工作者，我深感责任重大，使命光荣。我会把总书记的关怀之情传达给广大残疾人群众，把总书记和党中央对残疾人事业的部署要求落到实处。”李庆忠说。

“总书记不仅仅关注民生问题，他还非常了解民生，清楚民生问题的重要性和民生问题的短板。”这是中国残疾人联合会国际部一级巡视员、中国狮子联会常务副会长兼秘书长费薇委员会后最鲜明的感受。

习近平总书记说，要针对特困人员的特点和需求精准施策，按时足额发放各类救助金，强化临时救助，确保兜住底、兜准底、兜好底。

一直关注着弱势群体的费薇对此深有感触。今年两会，她建议相关部门指导地方逐步提高重度残疾人护理补贴标准，精准确定补贴对象。她希望建立乡村老人智慧健康照护机制，打造全时段、全维度、全周期的在身边、在家边、在周边的新型乡村养老服务综合体。

“提高社会保障水平，还需进一步发挥社区、社会服务组织和社会专业机构的力量。”我国已建成世界上规模最大的社会保障体系，费薇期待，社会保障水平继续提高，习近平总书记关心的困难群体进一步得到有效帮扶。

（记者张盖伦 马爱平 陆成宽 李丽云 实习记者杨宇航）

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