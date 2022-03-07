张盖伦

原标题：短视频时代搞科普 不能只靠科研人单打独斗

今天，你又刷了多久短视频？近日，有政协委员提出，要用新媒体促进知识普及和文化传播，鼓励各领域专家、学者在短视频平台开展科普。也有人大代表建议，鼓励和支持专业人士传播科普知识，加强平台对科普传播的监管。

如今，我国已经有8.8亿短视频用户，这里俨然已经成为一个蓬勃发展的流量池。代表委员们不约而同将目光投向短视频，也是因为这里日活量大，但讯息太多、太杂。

有些视频披着科学外衣，动辄“研究披露”“数据表明”，实际上是以科学之名，行卖货之实。有些账号，看似权威专业，但只是把别人的内容东拼西凑，还曲解夸张，误导受众。

当然，近年来，也有越来越多的科研人员，在接纳和拥抱“科普博主”的身份。毕竟，哪里有流量，科普工作者就该在哪里开疆拓土。要传播好声音，就得用好喇叭。

不过，这些科普人员大多是“为爱发电”，没团队，没投资，有时还要担心被前辈或同行误会为“不务正业”。短视频追求“短平快”的特点，也和严谨的科研内容天然存在矛盾。要在短视频这一科研人员不熟悉的领域，靠科普产生爆款，其实很是需要花心思去研究和尝试。

因此，用好短视频做科普，还需多方出力。

如代表委员所说，我们应该有机制，鼓励科研人员在平台上露脸，为他们拥抱短视频平台破除障碍；平台也要对相关内容在流量上进行倾斜，把优质科普内容积极推送给潜在受众。平台本身，也得对所谓的科普博主设立准入门槛，对知识类账号加强形式审查的同时，对内容有所评估和把握。

相关部门还可以创造条件，支持和鼓励科研院所、科普机构和短视频平台达成合作，让专业“智囊团”为科普内容进行把关。其实，做科普，也未必一定要科研人员亲自上阵，还可尝试“撮合”科研团队和专业短视频团队，取长补短，在短视频阵地上，扬起科学的旗帜。

(责编：赵竹青、陈键)