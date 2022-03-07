刘园园

原标题：冰雪运动仍是“奢侈品”？科技可降其门槛

两会前夕，北京2022年冬奥会闭幕，如今冬残奥会正火热进行。冰雪运动和冰雪产业毫无悬念地成为热议话题。

前不久公布的相关调查统计显示，中国已实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。不过，不得不承认，冰雪运动和冰雪产业在国内仍然有很大发展空间。

冰雪产业活力有待提升

作为一名滑雪爱好者，全国人大代表、牡丹江渤海靺鞨文化发展有限公司董事长孙艳玲关注的议题之一是——如何推动冰雪运动和冰雪产业发展。

来自黑龙江的孙艳玲认为，尽管北京冬奥会给黑龙江冰雪运动发展带来了重大机遇，但目前黑龙江冰雪运动发展依然受到很多因素制约。

孙艳玲告诉科技日报记者，她经过一年的调研发现，目前黑龙江省拥有130多个滑雪场，90%由民营企业投资建设。“由于规划统筹不足，目前这里滑雪场、冰雪游乐场偏多，滑冰场偏少，场馆建设数量比例失调。”

“我平时也会带着孩子、朋友或者员工参加一些滑雪活动。”孙艳玲从多次滑雪经历中发现，冰雪产业相关配套设施不完善，配套产业发展缓慢，难以满足冰雪爱好者的需求。此外，冰雪运动普及化程度不足，市场化水平不够，未能与冰雪旅游和冰雪休闲健身等产业的发展有效衔接，冰雪产业活力有待提升。

作为冰雪运动大省，黑龙江冰雪产业发展所面临的这些情况，或许也是我国冰雪产业发展所面临的普遍问题。

“国内1800平方米的标准冰场加起来，粗略估计不足500个；把300平方米以上大大小小的冰场全部加起来，粗略估计在1000个以内。”北京2022年冬奥会科技冬奥专项“制冰机研发及应用示范”项目制冰机总工程师刘楷在接受科技日报记者采访时，以冰场为例介绍说。

刘楷观察发现，即使在北京这样的一线城市，也只有很少的孩子在学冰壶、冰球这类运动。

“还是因为太贵了，冰场投资和运行成本高，很多冰上运动成了‘奢侈品’。”刘楷说，相比之下像加拿大这样的冰雪运动强国，人口虽少，却拥有几千个冰场，冰雪运动已成为真正的大众运动。

用科技降低冰雪运动的门槛

冰雪产业活力不足，许多冰雪运动仍是“奢侈品”背后，固然有诸多因素，其中科技因素不容小觑。

以冰上运动为例。“制作冰场时所需要的浇冰机、冰漆、冰铲等设备大多从欧美国家进口，价格昂贵，而国产设备没有推广开。”刘楷介绍，冰场上的基础设施也是如此，冰球场上用的弹性板墙，很多是从加拿大进口，价格在100多万。

就滑雪场而言，刘楷告诉科技日报记者，室外滑雪场建设成本稍低，但室内滑雪场的建造也存在类似情况，压雪机主要依赖进口设备，场地总投资动辄几亿元。

成本高昂的另一个原因在运行环节。

刘楷介绍，国内冰场在设计建造时，往往包含制冷、采暖和通风不同团队，大家各有分工，却没有将几个环节统筹整合到一起，这就很难做到冷热综合利用。

“最终导致冰场的运行费用惊人。”刘楷粗略估算，按照传统思路设计，一个1800平方米的标准冰场，仅制冷环节一年就要耗费150万元左右的电费，再加上除湿、供热等费用，一年运行电费可能高达400万元左右。

而刘楷去欧洲冰场调研时发现，很多国家的冰场在设计建造之初就将不同环节融为一体，考虑冷热综合利用，同样规模的标准冰场，运行费用只有国内的一半左右。

在刘楷看来，要推广冰雪运动，发展冰雪产业，加大科技投入至关重要。“如果冰场建设时能有更多国产设备可选择，就可以大大降低投资成本；场馆设计之初就科学考虑冷热综合利用，就能大大降低后期的运行成本。”刘楷分析，冰雪运动基础设施的建造和运行成本降低，消费门槛降低，最终才能吸引更多人参与冰雪运动。

孙艳玲也日益体会到科技对冰雪产业的重要性。她发现，在深圳的室内滑雪场，人们可以穿着雪橇、对着大屏幕，在电动滑雪毯上模拟滑雪。空间不是很大，但是科技感十足、体验感十足。

“如果在冰雪场馆中融入更多科技元素，就可以让老百姓一年四季都体验到冰雪运动的乐趣。”孙艳玲说。

她建议，国家相关部门对冰雪产业进行普查摸底，通过大数据分析，科学制定相关政策及科学发展规划，加强冰雪运动统筹引导，科学规划布局冰雪运动场地，同时对国产设备生产厂家给予政策上的支持和人才、资金方面的扶持，提升国产设备生产厂家的科技含量，加大冰雪运动配套设施的供给，让“科技+冰雪”发挥更大作用。

(责编：赵竹青、陈键)