刘园园

原标题：破解“汽车缺芯”难题 亟须完善产业布局

疫情期间，由于多种因素，芯片供应出现短缺，许多行业受到显著影响，汽车产业尤其被“缺芯”难题所困扰。

今年两会，多位来自汽车领域的代表委员强烈呼吁，完善车规级芯片产业布局，加快破解“汽车缺芯”的燃眉之急。

缺芯之痛根源何在

疫情之下，全球范围内芯片代工厂生产节奏被打破，缺芯问题随之而来。

全国人大代表、长城汽车总裁王凤英介绍，有研究报告显示，截至2021年中，全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响。“汽车行业便是其中受影响最大的行业之一。”王凤英说。

全国人大代表、重庆小康集团董事长（创始人）张兴海也关注到一组数据：2021年全球汽车因芯片原因减产约1000万辆，其中中国约减产200万辆。

“车规级芯片普遍对制程要求不高，主流在55nm左右，但十分看重可靠性、安全性和长效性，产品生命周期要求在15年以上，呈现出产业化周期漫长，迭代慢，供应体系门槛高等特点。”王凤英说。

“车规级芯片的制造不同于消费电子芯片对尖端技术与设备过分依赖，但中国在该产业布局近乎空白。”王凤英指出，国内企业车规级芯片产品涉及较少，且市场占有率较低，缺乏对车规级芯片的设计与制造工艺研发。

为何会出现这样的局面？

“原因在于车规级芯片研发周期长，设计门槛高，资金投入大。单片价格仅1至3美元左右，价格低，利润低，且市场规模十分有限。”王凤英说，代工厂更愿意把产能优先安排给利润高的消费电子类芯片。因此造成的后果是，几个国外行业巨头长期垄断该市场，中国芯片企业难以切入。

张兴海也分析，汽车芯片因生产周期长、投资收益低, 芯片厂商对于汽车芯片的生产线扩产意愿相对较弱；而在疫情影响下，智能移动终端、网联设备等消费电子设备需求暴涨，抢占了部分汽车芯片产能份额。

“自主可控时不我待”

“当前,加快实现车规级芯片自主可控时不我待。”张兴海说，这将直接决定我国汽车产业未来的国际竞争力和地位。

张兴海认为，芯片产业短期内无法一蹴而就,汽车缺芯问题单纯利用市场手段难以有效调节。

“建议国家有关部门制定汽车芯片产业发展顶层设计和配套措施,协调资源、统筹管理国产汽车芯片的研发、制造及应用等，确保国产汽车芯片积极稳妥高效发展。”张兴海还提到，应鼓励整车企业与芯片企业跨界携手、联合创新，政府出台研发补贴等政策，加快推动实现“芯片上车”。

无独有偶，全国人大代表、上汽集团董事长陈虹建议：“国家牵头设立专项资金，鼓励芯片企业、汽车企业共同参与，加快形成国产大算力芯片的研发、制造和应用能力”。

王凤英代表则从短、中、长期给出应对之策。

她提出，短期内对扩产、投产的车规级芯片制造企业，建立行政审批绿色通道，使企业能够迅速投产以解汽车行业燃眉之急；中期内进行车规级芯片产业链部署，完善产业布局，实现自主可控；长远来看，构建产业人才的引进与培养机制，实现可持续发展，以彻底解决车规级芯片受制于人的难题。

(责编：赵竹青、陈键)