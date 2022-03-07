陆成宽 操秀英

原标题：为小程序点赞 政协委员给政府留言更便捷

“我刚通过小程序提交了加快促进科技成果转化的小建议。这个小程序高效、快捷、便利，利用数字化技术，有效拓展了听取委员意见建议的渠道。”3月6日，全国政协委员、上海工商联副主席、威达高科技控股有限公司董事长周桐宇在接受科技日报记者采访时，对“2022·委员对政府工作留言”小程序赞不绝口。

为在今年全国两会期间以更多渠道听取全国政协委员对政府工作报告和政府工作的意见建议，国务院办公厅专门开设了“2022·委员对政府工作留言”小程序，全国人大代表同样能接入这个小程序。

每个委员都可以通过微信扫描指定二维码进入平台，随时提交自己对政府工作报告和政府工作的意见建议，该平台将及时把委员的意见建议转交有关方面研究。

在小程序上，周桐宇留言称，为更好地促进科技成果在企业转化，政府应加大政策引导力度，培育一批研发与转化功能型平台——科创园区，更好地发挥科创园区在研发和市场之间的桥梁作用。“小程序留言可以是简短的几句话，不用像提案那样形成一篇完整的文章，方便委员把一些小想法传递给有关方面，用起来非常方便。”周桐宇说。

和周桐宇一样，全国政协委员赵瑞峰也使用小程序提交了自己的留言。他说，自己一到两会驻地就收到了关于使用“2022·委员对政府工作留言”小程序提交意见的通知。

往年，国务院办公厅都派出工作人员到两会上旁听。2020年，因新冠肺炎疫情防控需要，国务院办公厅旁听工作改为派工作人员通过网络视频“听会”。去年，国务院办公厅首次运用小程序“旁听”两会。

3月5日，赵瑞峰登录小程序，写下关于“加强国家级公益性科技信息服务平台建设”的留言，“像知网这样的平台，科研人员很需要，但近期的一些事件也反映出很多问题，建议国家搭建类似的平台”。

“我对这个问题确实没有很深入研究，但感觉这件事情很重要，所以就在小程序上反映一下，而且在这个平台没有时间、字数限制，可以畅所欲言。”赵瑞峰说。

国务院办公厅中国政府网运行中心相关人士曾介绍，小程序相当于留言板，代表委员可以很便捷地发来留言，而议案、提案等仍可通过原有的正式渠道递交。

在周桐宇看来，利用最新通信技术与政协委员们互动，让每位委员都有机会把意见建议表达得更全面、更深入，体现了政府工作与时俱进，是数字政府建设很好的体现。

(责编：赵竹青、陈键)