李丽云

原标题：保护黑土地，以科技守护“祖国粮仓”

“总理在政府工作报告中提到要加大黑土地保护和盐碱地综合利用力度。自2018年履职以来，我连续多年关注黑土地保护工作。此次，我提出了关于将‘耕地肥沃’纳入乡村振兴指标体系的建议，期待以此提高全社会对于耕地保护的重视程度。而黑土地保护，还是要依靠科技的力量。”3月6日，全国人大代表、黑龙江飞鹤乳业有限公司董事长冷友斌在接受科技日报记者采访时表示。

冷友斌告诉记者，黑土地被誉为“耕地中的大熊猫”，在我国粮食安全中有着重要的战略地位。但据监测，近60年来，我国黑土地土壤有机质含量下降了1/3，黑土层从60—70厘米下降到20—30厘米，黑土地亟待加强保护。

“近年来国家和地方出台了一系列政策措施加强对黑土地保护，但从调研实际情况看，黑土地依旧屡遭破坏，黑土地保护呈现‘上热下冷’窘境，农民主动参与黑土地保护利用的动力不足。”冷友斌对记者强调。

冷友斌认为，黑土地保护是一项复杂的系统工程，投入大、难度大、见效慢；新一代农民的土地情结正在变淡等是导致农民参与黑土地保护积极性不高的主要原因。

因此，冷友斌在今年的议案中建议实施“黑土地标志农产品”工程，发挥龙头企业带动作用，依靠科技力量，提升黑土地经济效益，让农民充分享受一二三产业融合发展的成果。同时加快黑土地全产业链质量标准体系建设，并通过社会化服务机构推动黑土地综合治理技术在农户中的应用。

冷友斌建议把“耕地肥沃”纳入乡村振兴指标体系之后，可将耕地质量纳入地方政府考核指标。鼓励地方持续加大对耕地休耕轮作、新技术模式应用、发展种养循环农业、强化生态补偿修复等鼓励性和支持性政策的投入力度。

“围绕黑土地保护，我们正积极发挥科技力量，在肥料应用、生态循环等领域实现技术突破。”冷友斌介绍，多家科研机构经过数年技术攻关和模式探索，建成了我国高寒地区规模最大的“生物天然气与有机肥循环综合利用项目”。目前，该生态循环项目已在黑龙江省的克东、甘南、克山三县投产，每个项目可解决一个万头牧场的牛粪污处理和10万亩玉米秸秆的离田回收问题，制备生物天然气700万立方米、有机肥5万吨。有机肥还田后能让1.4万亩黑土地有机质含量增加1%，并增加黑土层厚度和松软度。

冷友斌表示，飞鹤将持续加大科研投入力度，保护黑土地生态，用科技守护“祖国粮仓”。

(责编：赵竹青、陈键)