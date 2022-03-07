胡 锐 吴慧珺

原标题：扫码领“福利”？ 警惕快递单“小广告”

“别扔！扫码抽取5.87元”“扫码抽取保温杯”“先别撕！你有2瓶洗手液待领取”……你的包裹快递单上有类似的二维码“小广告”吗？记者近日从安徽省消保委获悉，对于部分快递单上存在的二维码“小广告”，消费者应保持警惕。这些广告并不能保证内容真实，可能还会获取个人信息。

安徽省消保委于2021年11月11日至2021年12月25日，对1111份快递单样本进行测试、统计和分析，发现有674个样本中含有二维码“小广告”，占比高达60.67%。这些“小广告”大多印在快递单下方，与包裹信息融为一体，占了整个快递单约五分之一的面积。

安徽省消保委表示，所谓的“奖品”大都带有明确推广目的，并不是广告宣传文案中提到的“免费”。比如扫码领取“960G超大流量卡”，不是给消费者现有手机号送流量，而是获取消费者详细的个人身份信息，直接办理新的电话卡，月租19元。许多广告抽奖前要求填写详细的个人身份信息，可能导致信息泄露。

安徽省消保委认为，快递单“小广告”是一种点对点投递给消费者的商业性信息，未经消费者同意，在快递包裹上张贴“小广告”，涉嫌侵犯消费者知情权和隐私权。快递单广告发布者应停止以所谓的“福利”为噱头，“忽悠”消费者。同时也提醒消费者，在看到相关广告后应保持警惕，不要轻易扫码。

(责编：赵竹青、陈键)