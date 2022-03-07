人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

扫码领“福利”？ 警惕快递单“小广告”

胡 锐 吴慧珺
2022年03月07日08:40 | 来源：科技日报
小字号

原标题：扫码领“福利”？ 警惕快递单“小广告”

“别扔！扫码抽取5.87元”“扫码抽取保温杯”“先别撕！你有2瓶洗手液待领取”……你的包裹快递单上有类似的二维码“小广告”吗？记者近日从安徽省消保委获悉，对于部分快递单上存在的二维码“小广告”，消费者应保持警惕。这些广告并不能保证内容真实，可能还会获取个人信息。

安徽省消保委于2021年11月11日至2021年12月25日，对1111份快递单样本进行测试、统计和分析，发现有674个样本中含有二维码“小广告”，占比高达60.67%。这些“小广告”大多印在快递单下方，与包裹信息融为一体，占了整个快递单约五分之一的面积。

安徽省消保委表示，所谓的“奖品”大都带有明确推广目的，并不是广告宣传文案中提到的“免费”。比如扫码领取“960G超大流量卡”，不是给消费者现有手机号送流量，而是获取消费者详细的个人身份信息，直接办理新的电话卡，月租19元。许多广告抽奖前要求填写详细的个人身份信息，可能导致信息泄露。

安徽省消保委认为，快递单“小广告”是一种点对点投递给消费者的商业性信息，未经消费者同意，在快递包裹上张贴“小广告”，涉嫌侵犯消费者知情权和隐私权。快递单广告发布者应停止以所谓的“福利”为噱头，“忽悠”消费者。同时也提醒消费者，在看到相关广告后应保持警惕，不要轻易扫码。

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》|你的“养老焦虑”，政府工作报告这样回应
　　数据显示，2021年我国65岁老龄人口数量超过2亿，占比总人口已经达到了14.2%，而且这个比例还在扩大。可以说，步入“长寿时代”，随之而来的养老问题迫在眉睫。…
“中国军工”展团精彩亮相沙特世界防务展
　　“中国军工”展团精彩亮相世界防务展。国家国防科技工业局供图 人民网北京3月6日电 （记者赵竹青）3月6日，为期4天的沙特世界防务展在首都利雅得开幕，中国国家国防科技工业局组织8家公司以“中国军工”展团精彩亮相。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部