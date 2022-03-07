贺浪莎 祝惠春 李华林 马春阳

原标题：资本市场更好赋能实体经济

3月5日，政府工作报告就推进资本市场重点改革作出部署，提出：“全面实行股票发行注册制，促进资本市场平稳健康发展。”全面实行注册制将以昂扬旋律，奏响中国经济转型升级与资本市场改革开放协奏曲的最强音。

给企业带来满满获得感

2021年，我国A股直接融资保持强劲势头，IPO数量和募资金额双双刷新历史纪录。其中，注册制试点下的上市公司数量及融资金额均占同期A股市场50%以上。

今年是我国资本市场试点注册制的第4个年头。过去3年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，注册制改革成为我国资本市场全面深化改革的“牛鼻子”工程。

证监会牢牢把握尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征3个原则，改革试点分步骤稳妥推进。2019年，科创板试点注册制落地；2020年，创业板存量市场引入注册制；2021年，北京证券交易所设立同时试点注册制。三年来，注册制改革不仅在实践中经受住了检验，还为市场带来了一系列可喜变化——发行上市条件的包容性明显增强，对实体经济特别是科技创新企业的服务能力显著提升，多层次市场的板块架构和功能更加完善。

2021年6月，铁建重工登陆上海证券交易所科创板注册制上市，创造了央企A股首例分拆上市、工程机械行业首家科创板上市、科创板专业设备制造行业募资规模最大等多项纪录。

“通过注册制上市，成功验证了公司拥有的‘硬科技’实力。”全国人大代表，铁建重工党委书记、董事长刘飞香自豪地告诉经济日报记者，在上市过程中，铁建重工优选了19家具有产业协同效应和合作潜力的战略投资者，为公司持续发展带来更加丰富的市场资源、技术资源和供应链资源。公司将合理、有效使用上市募集资金，聚焦攻克一大批“卡脖子”技术和关键核心技术，走出一条突出创新引领的国有企业高质量发展之路。

全国人大代表、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事长丁士启有着同样的感受。“注册制改革，上市审核流程更加透明、公开，企业有着明确时间预期，大幅缩短了审核周期。”丁士启代表介绍，创业板注册制改革后，铜冠铜箔公司是安徽省第一家国企分拆上市公司，也是创业板国企分拆第一股。“我们感受到注册制改革带来的获得感是多方面的。比如，注册制下政府不干预发行价格和规模，把股票发行活动的选择权最大限度地交给市场。铜冠铜箔在IPO中超募比例达198%，感受到资本市场对公司的充分认可。”丁士启代表说。

处理好政府与市场的关系

当下，我国注册制试点改革凸显出五大特征：设置多元包容的发行上市条件；突出信息披露的核心地位；形成公开透明可预期的审核注册机制；构建市场化的发行承销机制；更强有力的监管执法。而究其本质，就是以信息披露为核心，处理好政府与市场的关系，政府不对股票投资价值作判断，发行人充分披露信息并确保信息真实、准确，由投资者依据所披露的信息作出价值判断和投资决策，从而将选择权真正交给市场，最大限度地发挥资本市场的资源配置功能。

“注册制对企业的规模有一定要求，但并不仅仅看销售的利润指标，会更综合性地看待企业的价值，包括市值、增长潜力、技术优势等。这对研发型企业来说是一个很好的机会，迈普医学在创业板上市，就是受益于注册制的包容性。”全国人大代表、广州迈普再生医学科技股份有限公司董事长袁玉宇深有感触。迈普医学是在创业板注册制改革后，首家以第二套标准上市的企业。袁玉宇代表表示，注册制改革给予了创新企业真正所需要的“雪中送炭”，提升了资本市场的包容性，积极鼓励更多的暂时盈利规模未体现，但有高成长潜力的、真正需要融资支持的创新企业上市，将有效培育出一批优质、高成长性、技术领先的科技创新企业。

“注册制改革对包括神州细胞在内的众多科技创新型企业的发展起到了非常重要的赋能作用。”全国政协委员，北京神州细胞生物技术集团股份公司董事长、总经理谢良志接受本报记者采访时表示，注册制使尚没有产品上市、尚未形成收入和利润的生物医药企业的上市进程大大提前了。

注册制把“什么样的企业能够发行上市”的选择权最大限度地交给市场。从注册制试点情况看，设置了多元包容的发行上市条件，允许未盈利企业、特殊股权结构企业、红筹企业上市。一批核准制下无法上市的创新创业型企业成功登陆科创板、创业板。以科创板为例，截止到2021年底，科创板上市的未盈利企业26家，特殊股权结构企业4家，红筹企业5家，第五套标准上市企业11家。

“注册制极大地提升了一级市场投资人对创新型企业，尤其是生物医药企业的投资热度。”谢良志委员认为，注册制有效提升了PE、VC投资市场活力，资本市场特有的风险共担、利益共享的激励约束机制，激发了中国创新的积极性、创造性，从而加快创新资本形成，促进科技、资本和产业高水平循环。

期待全面注册制尽快落地

在资产重组和再融资领域，注册制试点也在大显身手。2020年10月，楚天科技股份有限公司成为创业板注册制下重大资产重组首单。全国人大代表、楚天科技股份有限公司董事长兼总裁唐岳接受本报记者采访时表示，重大资产重组实施注册制，简化了并购流程、缩短了审批时间，项目迅速落地并在短时间内成功完成了对德国百年企业ROMACO集团并购，实现了企业全球化扩张及多元品类矩阵构建。

“注册制将进一步加速投资回归业绩本源，加快推动中国多层次资本市场建设，同时也会加大金融对实体经济的支持力度，激活市场发展一池春水。”唐岳代表认为，注册制一方面可通过“进退”机制的持续完善，让市场形成优胜劣汰的良性生态循环；另一方面存量上市公司可通过内部管理变革，不断规范公司治理和内部控制，在专注主业发展的同时，提升信息披露质量，持续优化投资者回报机制，引导投资者回归价值投资，实现互利共赢。

注册制改革夯实了资本市场服务企业发展的制度基础，对提升上市公司质量、助力国家科技创新战略具有重大意义。全国人大代表，晶科能源总经理、首席执行官陈康平接受记者采访时表示，作为国家重点扶持的战略性新兴行业龙头企业，晶科能源今年1月26日成功登陆上交所科创板，是科创板新能源行业规模最大的IPO。

“在此次科创板IPO过程中，我们充分感受到注册制在引导资金支持创新、提升监管审批效率以及增强信息披露透明度等方面的切实进步和配套扶持。”陈康平代表表示，“期盼全面实行股票发行注册制早日落地，以促进我国更好实现科技、资本与实体经济的高水平循环，助力中国经济转型升级。”

资本市场是信息驱动的市场，注册制把选择权交给市场，前提是市场主体能够获得真实、准确、完整的信息。“注册制强调以信息披露为核心，发行条件更加精简优化、更具包容性，总体上是将核准制下发行条件中可以由投资者判断事项转化为更严格、更全面深入精准的信息披露要求。”证监会主席易会满多次强调信息披露在注册制中的核心地位。

注册制以信息披露为核心，体现在“五个清楚”：发行人对投资者要“讲清楚”，作为第一责任人，对信息披露的真实、准确、完整负责；中介机构要“核清楚”，对信息披露质量进行核查验证，承担把好关责任；审核机构要“问清楚”，从投资者需求出发，通过公开的审核问询，督促发行人和中介机构保证信息披露质量；投资者要“想清楚”，基于发行人披露的信息，自行判断是否购买股票，以什么价格购买股票，做到买者自负；监督机构和司法机关要“查清楚”，对于欺诈发行、信息披露违法违规行为，查清事实、严格执法、依法追究法律责任。

当下，以注册制改革为牵引，围绕“建制度”主线，资本市场基础制度优化和法治建设稳步推进。发行、交易、退市、持续监管等一系列改革统筹实施，投资者合法权益得到更加立体化的保障，市场发生了深刻的结构性变化，市场主体日趋成熟，机构投资者不断壮大，中介机构作用不断凸显，优胜劣汰的市场生态加速形成，全面实行股票发行注册制改革的条件已具备。随着全面实行股票发行注册制落地，我国资本市场将加速迈向高质量发展的新阶段。

(责编：赵竹青、陈键)