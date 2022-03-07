人民网记者 车柯蒙

预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元，退税资金全部直达企业；对小规模纳税人阶段性免征增值税；对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分，再减半征收企业所得税；将科技型中小企业加计扣除比例从75%提高到100%……今年的政府工作报告对减税降费作出部署。

记者梳理发现，在2021年的基础上，预计今年退税减税约2.5万亿元，规模为历史之最，超出之前社会的普遍预期。

税务总局相关负责人表示，减税降费是助企纾困解难的最公平、最直接、最有效的举措。超预期的政策安排将带来稳预期的战略性效果，不仅对缓解企业当前困难而且对推动长远发展都具有重大意义。

值得注意的是，在今年约2.5万亿元的退税减税中，1.5万亿元来自增值税留抵退税。

据税务总局相关负责人表示，今年我国大力改进增值税留抵退税制度，对留抵税额实行大规模退税，优先安排小微企业，对小微企业的存量留抵税额于6月底前一次性全部退还，增量留抵税额足额退还。重点支持制造业，全面解决制造业、科研和技术服务、生态环保、电力燃气、交通运输等行业留抵退税问题，预计全年留抵退税约1.5万亿元，且退税资金全部直达企业，既大力改进增值税留抵退税制度，又有力为企业提供现金流支持、促进消费投资，为市场主体“输血”“活血”、纾困解难。

留抵退税制度如何为市场主体“输血”“活血”？北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，“留抵税额”是纳税人在计算增值税应纳税额时，当期销项税额小于进项税额的部分。扩大留抵退税规模，对制造业企业而言是“真金白银”“立竿见影”，相当于为企业提供“无息贷款”，有助于帮助企业解决现金流问题，维护资金链稳定，鼓励企业将资金投入到设备购买和技术研发等再生产活动中。

受“三重压力”和国际环境等不确定性因素影响，当前不少企业面临资金短缺等困难。政府工作报告对减税降费作出的部署，提振了市场主体发展的信心。

全国人大代表、冀南钢铁集团董事长王树华表示，政府工作报告中指出，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税1.5万亿元，退税资金全部直达企业。这让我们进一步感受到了国家减税降费的力度和决心，令人振奋。

“今年将进一步实施新的组合式税费支持政策，对于企业发展是重大利好。”全国人大代表、君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华表示，近年来，研发费用加计扣除等政策，为企业加大研发、坚持创新传递了发展的信心和决心。

“退税减税2.5万亿，数字的背后是国家支持市场主体发展的决心，也是企业实现更大发展的信心。”全国人大代表、四川九洲电器有限责任公司识别事业部副总经理陈琳表示，一系列措施涵盖更广、力度更大的政策组合拳，用“真金白银”帮助企业按下了创新发展的快进键。

全国政协常委张连起在接受人民网记者采访时指出，减税降费是减企业之负、增民生之福、保发展之稳的关键之举。如何把涉及主体税费种类、覆盖所有市场主体、兼具多个时间跨度的一系列减税降费“真金白银”从“纸上”落到“账上”，让一揽子利好政策化为企业自信前行的发展良策，考量的是有关部门为纳税人纾困解难的初心、让市场主体切实减负的决心和实打实兑现政策的细心。

对此，税务总局相关负责人表示，今年确保新的组合式税费支持政策落地生根是一项庞大而复杂的系统工程，涉及政策项目多、涉及税种费种多、涉及企业户数多，操作实施要求高、市场主体期待高，时间紧、任务重，税务部门目前正在紧锣密鼓推进各项落实工作。

据介绍，税务部门将把落实落细新的组合式税费支持政策作为一项重大任务，强化政治担当，压实政治责任，从税务总局到省市县税务局均成立税费支持政策落实工作专班，继续用好近几年税务部门探索总结的抓政策落实“短平快优九个一”工作法，不断优化工作机制，分解细化工作任务，对标对表操作，确保政策红利及时送到市场主体手中。

与此同时，为确保在有限的时间内完成各项征管准备工作，税务系统倒排工期、全力推进，联合财政部等部门第一时间制发公告，明确具体政策规定和征管操作办法；第一时间部署到位，要求各级税务机关迅速做好各项准备工作；第一时间升级调整税收征管信息系统，确保各项政策好操作、易实施、快落地。

(责编：王连香、吕骞)