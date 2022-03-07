人民网北京3月7日电 （申佳平）“‘一老一小’现在是最受关注的民生大事，人口老龄化、三孩政策、养老托育频频上热搜。”今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家发展改革委副主任连维良表示，提高养老托育的有效供给是今年经济社会发展的一项重点任务，国家发展改革委将重点做好增量提质、普惠就近、从严监管三件事。

一是增量提质。连维良表示，现在社会对养老托育的需求，特别是高质量的养老托育需求十分迫切。“十四五”末，全国养老床位规模要达到900万张以上，婴幼儿托位的规模将达到600万个以上。重点是围绕人民群众有迫切要求的优质资源来扩大规模，比如说对“一床难求”的养老机构、“一位难求”的托育机构，中央预算内投资将给予重点支持，同时把财税、信贷、土地、人才等相关政策落实到位，大幅度增加养老托育优质资源的供给。

二是普惠就近。经过多年发展，我国养老机构的总量、养老床位的总量有了明显增加，但是有些床位的利用率不高。连维良认为，除了这两年受疫情的影响之外，一个很重要的原因是供需错配，供给的精准性不够、质量不高。人民群众最需要负担得起、方便可及的服务，最需要身边的服务，所以增量提质的重点要放在普惠和就近上。

他同时解释，“普惠，就是政府要给予更大力度的政策支持，帮助服务机构降成本，服务机构向消费者降价格。就近，就是要全面落实社区养老托育的配建要求。同时，引导各类各样的养老托育服务向社区延伸、向家庭延伸。”

三是从严监管。连维良表示，养老托育的质量和可靠性是现在大家最为关心的问题。目前，这方面确实存在不少问题，比如说有的机构服务质量不高，收费不合理，消费者有意见；有的机构缺乏诚信，甚至出现“跑路”这样一些不法事件，骗走了老年人的“保命钱”，严重冲击了社会道德和法律底线。对此必须切实加强部门的协同监管，进一步完善标准规范，全面提高养老托育的服务质量和水平。

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