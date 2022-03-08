据新华社北京3月7日电 （记者刘红霞）海关总署7日发布数据，今年前2个月，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元，同比增长13.3%。其中，出口3.47万亿元，增长13.6%；进口2.73万亿元，增长12.9%，实现今年外贸稳起步。

按美元计价，前2个月我国进出口总值9734.5亿美元，增长15.9%。其中，出口5447亿美元，增长16.3%；进口4287.5亿美元，增长15.5%；贸易顺差1159.5亿美元，增加19.5%。

从贸易伙伴看，我国对欧盟、东盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长。前2个月，我国与欧盟贸易总值为8746.4亿元，增长12.4%，占我国外贸总值的14.1%。我国与东盟贸易总值为8704.7亿元，增长10.5%，占14%。中美贸易总值为7859.2亿元，增长9.7%，占12.7%。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口1.92万亿元，增长18.3%。其中，出口1.09万亿元，增长16.6%；进口8313.1亿元，增长20.7%。

数据显示，我国民营企业进出口快速增长、比重提升。前2个月，民营企业进出口2.99万亿元，增长16.1%，占我国外贸总值的48.2%，比去年同期提升1.1个百分点。

从贸易方式看，前2个月，我国一般贸易进出口3.94万亿元，增长16.3%，占我国外贸总值的63.5%，比去年同期提升1.6个百分点。同期，加工贸易进出口1.3万亿元，增长5.3%，占21%。此外，我国以保税物流方式进出口7387.2亿元，增长19.8%。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)