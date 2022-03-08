外贸实现平稳开局
前2月我国进出口总值同比增长13.3%（新数据 新看点）
2022年03月08日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月7日电 （记者杜海涛）据海关统计，今年前2月，我国进出口总值6.2万亿元，同比增长13.3%。其中，出口3.47万亿元，增长13.6%；进口2.73万亿元，增长12.9%；贸易顺差7388亿元，增加16.3%，今年外贸实现平稳开局。
一般贸易进出口增长、比重提升。前2月，我国一般贸易进出口3.94万亿元，增长16.3%，占我国外贸总值的63.5%，同比提升1.6个百分点。其中，出口2.18万亿元，增长17.4%；进口1.76万亿元，增长14.9%。
对欧盟、东盟等主要贸易伙伴进出口均增长。前2月，我国与欧盟贸易总值为8746.4亿元，增长12.4%。我国与东盟贸易总值为8704.7亿元，增长10.5%，占我国外贸总值的14%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口1.92万亿元，增长18.3%。其中，出口1.09万亿元，增长16.6%；进口8313.1亿元，增长20.7%。
民营企业进出口快速增长、比重提升。前2月，民营企业进出口2.99万亿元，增长16.1%，占我国外贸总值的48.2%，比去年同期提升1.1个百分点。同期，外商投资企业进出口2.22万亿元，增长8.6%，占我国外贸总值的35.8%。
机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前2月，我国出口机电产品2.02万亿元，增长9.9%，占出口总值的58.3%。出口劳动密集型产品6214.6亿元，增长8.9%，占17.9%。
《 人民日报 》（ 2022年03月08日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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