本报记者 陆娅楠

粮食、能源、矿产品等大宗商品价格变化，事关民生福祉、工农业生产、宏观经济大盘。价格稳则民心稳、市场有序、经济平稳。

今年以来，受新冠肺炎疫情、主要经济体货币政策转向、特别是地缘冲突加剧等多重因素共同影响，国际大宗商品价格形势更加严峻复杂和不确定。近日，国际油价突破每桶110美元关口，3月7日开盘后一度冲高至139美元，煤炭、天然气、铁矿石价格居高不下，玉米等粮食价格也出现上涨势头。如何应对新挑战，做好国内保供稳价工作？

在3月7日国新办发布会上，国家发展改革委副主任胡祖才表示，总的来看，中国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，特别是粮食生产连年丰收，生猪产能充足，工农业产品和服务供给充裕，完全有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行。

“今年政府工作报告确定的3%左右的CPI年度预期目标是可以实现的。”胡祖才分析，今年1月份，中国CPI同比上涨0.9%，大幅低于美国7.5%、欧元区5.1%的水平；PPI同比涨幅回落至9.1%，也大幅低于欧元区20%以上的水平。

面对今年复杂严峻的形势，全力做好大宗商品保供稳价工作，还需多方发力。

——保障粮食安全，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

“粮价是百价之基，粮价稳，稳物价就有了坚实的‘压舱石’。”胡祖才表示，我国稻谷、小麦等口粮库存充裕、供应充足，完全自主自足，今年将稳定播种面积和产量，做好化肥保供稳价工作，保持粮食量足价稳。同时，加大玉米、大豆保供稳价工作力度，挖掘国内潜力，大力实施大豆和油料产能提升工程，合理利用国际资源，加强储备调节，保持供需平衡。

——保障能源安全，重点做好煤炭保供稳价工作。

我国煤炭占能源消费总量的56%，燃煤发电量占60%左右。“煤价稳则电价稳，能源价格的‘基本盘’就稳。”胡祖才表示，近日，国家发展改革委出台了进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知，完善煤炭价格区间调控，实现有效市场和有为政府更好结合。

不仅是煤炭，按照党中央、国务院部署要求，煤电油气运协调机制将充分发挥作用。

“我国有条件、有能力、也有信心、有办法保障能源安全可靠供应。”国家发展改革委副主任连维良说，重点从四个方面做到能源安全保供。

着力增加产能。大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，大幅增加抽水蓄能等调峰电源；大幅增加油气勘探开发投入，推动油气增储上产；有序释放煤炭先进产能，保持煤炭产量在合理水平。

着力加强储备。加快推进2亿吨以上政府可调度煤炭储备能力建设，新增50亿立方米以上储气设施，推动全国应急备用和调峰电源达到3亿千瓦以上，引导重点能源生产企业和能源大用户加强社会责任储备。

着力保供稳价。充分发挥能源中长期合同的作用，对涉及民生和经济发展重点领域的用煤用电用气，实现中长期合同全覆盖。

坚决守好民生用能底线。“我们将通过有更大裕度、更加安全可靠的保供预案，实现在各种情形下的能源安全保供，坚决做到非极端情形不限电、不限气，极端情形限电不拉闸、限气不关阀。”连维良说，“通过以上综合措施，确保我国能源安全可靠供应，让人民群众和所有能源用户放心。

——保障产业链供应链安全，促进重要矿产品保供稳价。

一手抓保供。加大铁矿石等国内勘探开发力度，加快矿产品基地建设，扩大废钢等再生资源回收利用，增强国内资源保障能力，强化进出口调节，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，促进重要矿产品安全供应、价格基本稳定。

一手抓稳价。紧盯重点大宗商品市场供需和价格走势，加强监测分析研判。保持市场监管高压态势，加大期现货市场联动监管力度，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，特别是对资本恶意炒作，将予以坚决打击。

“保供稳价工作要兜牢民生底线。国家发展改革委指导各地认真执行价格补贴联动机制，及时启动、足额发放价格临时补贴，有效保障困难群众基本生活。”胡祖才说。

《 人民日报 》（ 2022年03月08日 08 版）

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