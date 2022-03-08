马爱平

原标题：两会热议“以数治税” 智慧税务提速提质提效

今年两会期间，“合规”成为两会热议话题，作为推进智慧税务发展的主基调步入大众视野。2021“合规管理全面推进年”向2022“合规管理强化年”进一步迈进。

2021年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》（以下简称《意见》），为“十四五”时期高质量推进新发展阶段税收现代化确立了总体规划，被视为未来税收征管改革的“路线图”。其中明确提出， 到2023年，要实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变；到 2025年，深化税收征管制度改革取得显著成效，基本建成功能强大的智慧税务。

路线图已明确，处在数字化变革转型时期的财税领域，面临着自上而下、全方位的系统性更新与重构。同时，在中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》，以及《中央企业合规管理指引》等一系列政策中可见，推动数字技术与实体经济深度融合过程中的合规交易平稳落地势在必行。更为关键的是，日前，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》中强调，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，推动数字经济和实体经济融合发展是推动我国经济高质量发展的重要方面，合规管理的重要意义不言而喻。

国家税务总局党委书记、局长王军表示，税收征管数字化转型升级的过程，就是引导和促进纳税人从“被动遵从”到“主动遵从”到“自动遵从”的过程，就是向税收现代化不断迈进的过程。

“党的十八大以来，我国的税收征管经历了三次大变革，税务制度的改革以及征纳关系的转变，推动‘以数治税’成为税务治理现代化的主要手段，同时也将引导企业面向监管的合规管理向数字化发展，财税服务的方式也对应发生变化。对此，如何助力政府监管机构、高速增长型企业、快速成长型企业实现更低成本的合规，并运用科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展，是财税科技接下来的发展方向。”高灯科技联合创始人、总裁张民遐表示。

而从全球范围内来看，2020年12月，经济合作与发展组织（OECD）召开的税收征管论坛（FTA）线上会议，提出了以税收征管数字化转型为主要内容的税收征管3.0。当前，随着税收征管3.0进一步推进，各行各业数字化转型的进程越来越快，既为包括税务机关在内的社会各界提供了机遇，但也带来了挑战。在此背景下，高灯科技以链接监管部门、纳税人（企业及自然人）和服务机构三边为目标，围绕 “税务数字化、管理留痕化、多方共治化、合规无感化”的目标， 打造统一的财税合规数字化转型平台。

对于快速成长型企业而言，数字经济的快速发展，为企业创新活动带来极大动能，涌现出了多种新经济形态。但个体经营者、小微企业往往缺少合规意识，难以有效地处理合规性事务，导致风险暴露在外面，对企业的成长造成严重掣肘，面临诸多合规风险。例如，共享和零工经济工作者以及那些以数字化方式跨境工作的群体为纳税人和税务机关之间带来了巨大征纳成本和遵从风险，导致合规成本进一步增加。

与腾讯云共同打造腾讯云财税管家产品，面向快速成长型企业提供 “合规SaaS+在线专业合规服务”系统平台，简化合规管理流程，实现开通?个云上账户，即可在云端管理数据，助?企业合规发展。在财税管家中产?的所有纳税?数据资产，将通过统?接?中?将数据开放?企业；在线电?会计档案数据中?，多地备份建?云上企业，企业随时随地管理?身财税数据资产，并且通过链接更多服务内容来为快速成长型企业有序发展保驾护航。快速成长型企业可以按需订阅合规应用，其中包括：极速开户、电子发票、电子档案、收支管理、智能记账、一键申报、合规预警等功能。

而对于高速增长型企业而言，数字经济时代下的交易模式具备双边市场、规模经济、类公共属性、数据要素显著等特征；交易形态呈现出碎片化、高并发、分散化的特性。在经营活动过程中，高速增长型企业不断动态变化和全球化的性质与税务机关当前“静态”和“孤岛”式税务管理之间的不匹配问题日益凸显。特别是对于创业和不断拓展业务群体的税收征管来说，尤其具有挑战性，使得平台方面临诸多合规风险。

从企业与个人的交易环节、从企业支付及凭证关联环节、构建覆盖交易流程全周期的风险应对机制三方面着手，为企业提供电子档案及鉴证服务、票据及资金协同、全流程合规管理计划，助力数字经济平台掌握财税合规之策。

从政府监管机构的角度来看，当前新业态、新模式不断涌现使得传统的税收管理手段较难适应平台经济的发展。通过搭建电子凭证交换中心助力数字政府的建设，帮助监管机构连接企业数据、税务治理、市场监管以及城市管理各层面的公共监管平台，充分实现区域内数字经济体和监管之间的互联互通；同时，围绕城市营商环境的提升，搭建城市级的“支付+开票”的服务能力，覆盖农贸市场、交通出行、特色交易等多个场景。从而建立全方位监管网络，帮助各级监管部门实现对数字经济企业、平台企业的数字化治理。

支撑全域客户服务能力，离不开“航母级”云基础设施作为战略支撑，构成这个云基础设施的四根支柱分别为交易鉴证平台、数智财税平台、高灯大数据、开放平台。正是这四根支柱共同塑造了安全、可靠、合规的财税数字化基础云服务，以纳税人账户为依托构建云上电子档案，以“合规SaaS+专业服务”来满足纳税人合规管理需求。

当前，我国正在推进金税四期建设，围绕构建智慧税务这一目标，着力推进“两化、三端、四融合”。“两化”即数字化升级和智能化改造，“三端”指推进以纳税人端、税务人端和决策人端为主体的智能应用平台体系，“四融合”是从“税务、财务、业务”到“治税、治队、治理”的一体化深度融合。正如所见，税务机关正以构建智慧税务为导向，将以数治税贯穿到税收征管全过程，通过搭建平台、严格监控、完善共治，深化税收大数据应用，开启着以数治税的科学发展道路。

(责编：赵竹青、陈键)