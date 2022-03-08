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数据交易中心建设按下“快进键”也要避免“一窝蜂”——政协分组会议上委员们的“数字观”

新华社记者于佳欣
2022年03月08日09:09 | 来源：新华网
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原标题：数据交易中心建设按下“快进键”也要避免“一窝蜂”——政协分组会议上委员们的“数字观”

　　“当前，全国多地都在建数据交易中心，已经有30多家，有的一个省份就建了好几家，但发展规范问题却日益突出……”

　　在６日政协经济界的分组讨论现场，西安未来国际信息股份有限公司董事长王茜委员发言时开门见山。政府工作报告中关于“完善数字经济治理，释放数据要素潜力”的表述让她感到振奋，但当前全国数据交易中心建设“一窝蜂”的现象，也让她担忧。

　　“数据交易中心是数据要素汇集、流通、交易的平台，也是促进数据高效安全流通利用、发展数字经济的关键环节。”王茜说，但当前建设却面临着布局缺乏统筹、监管体系不完备等问题，带来较大数据安全隐患。

　　“监管部门各异，更无从谈标准化、规范化。”王茜坦言，“还有的一个省内就建了几家，功能定位不清，造成数据资产碎片化、孤岛化……”

　　“王茜委员说的问题，确实应该加强规范。”对于王茜谈到的问题，在场的上海交大上海高级金融学院执行理事屠光绍委员也感同身受。

　　“我到地方调研，就碰到一些当地政府部门有这样的想法：别人有了，我也要有。但建这个到底合不合适，是否必要，条件如何？却缺乏考虑……”对于调研中遇到的问题，屠光绍认为要引起重视。

　　政府工作报告提出，抓紧完善重点领域、新兴领域、涉外领域监管规则。屠光绍指出，在数字经济领域，还要注重“另一种基础设施”——制度、规则、标准建设。“有了这些，数字经济才能在规范健康的轨道上行稳致远。”

　　屠光绍强调，要特别处理好市场培育和制度建设之间的关系。

　　“关于这个问题，我有想说的。”中国工程院院士、湖南工商大学党委书记陈晓红委员举手示意，插话道，“数据交易中心的发展还处于起步阶段，要采取鼓励态度，不能一棍子打死。”

　　“但建设中要注意，不仅要有数据，也要加强对算法、算力的培育和人才的培养，而不是一建了之。”陈晓红强调。

　　如何加强监管和规范？王茜提出建议：建立健全数据要素交易平台监管体系，加强平台统筹布局，规范平台内部治理体系，守住安全、交易质量和可持续发展底线。

　　“这个问题我也认同”“既要加强监管，建立规则，也不能一管就死，还要想办法激发市场主体活力”……委员们你一言，我一语，展开热烈讨论。

　　数字经济发展也同样需要“红绿灯”。走出会场，中国国际经济交流中心副理事长王一鸣委员接受记者采访时说：“关键是红绿灯设置要科学合理，对所有车辆都是一个规则，这样才能更加安全顺畅。”

(责编：赵竹青、陈键)

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