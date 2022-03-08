原标题：我国开启“工业互联网+区块链”研究推广应用

3月7日，“工业互联网+区块链”联合实验室在北京正式揭牌。该实验室由中国工业互联网研究院、北京微芯区块链与边缘计算研究院共同建设，将围绕“长安链”开展赋能工业互联网核心技术的研究和应用推广。

工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施，已成为全球新一轮技术革命的重要基石。中国工业互联网研究院负责牵头我国工业互联网发展战略、规划、政策、标准研究，并牵头开展工业互联网网络、平台、安全、标识解析体系建设。微芯研究院表示，2021年该院牵头研发了我国首个区块链软硬件技术体系“长安链”，能从容应对工业互联网海量数据的可信连接，构建实现物理隔离的数据处理“安全屋”，具备强大的隐私保护能力。

此次共建联合实验室后，双方将加速落实《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》在能源、石化、民爆等重点行业的推进，全面提升国内相关行业的安全风险预防能力，同时推动行业企业的数字化转型，整体提高智能化水平，开展相关技术研究、应用推广和标准研制等工作。

(责编：赵竹青、陈键)