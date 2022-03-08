原标题：商标注册门槛大幅降低，一些企业却遭遇“新烦恼”

“商标注册门槛不断降低，但恶意抢注的情况却不断发生，让一些企业颇为烦恼。”今年全国两会上，恶意抢注商标问题备受代表委员关注。面对企业商标保护遭遇的“新烦恼”，代表委员建议，应进一步提升对商标违法行为的打击力度，强化商标的使用原则。

“恶意抢注商标的情况时有发生，无论是烈士名称、知名人物名称、社会热点词汇，还是企业在先使用的标识，都存在被大量抢注用以谋取不正当利益的情况。”全国政协委员、陶然居集团董事长严琦说。

“作为20世纪90年代就获得‘驰名商标’的电气品牌，‘德力西’自注册以来就一直在与‘傍名牌’等侵权行为做斗争。”全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中介绍说，“很多商标申请人故意申请注册相近的商标，即便被驳回也没有多大损失，而一旦注册成功，获利巨大。”

“仅2021年，国家知识产权局商标局处置的不以使用为目的的恶意商标注册申请就达48.15万件。”全国人大代表、上海商标品牌协会会长樊芸直言，商标恶意抢注等违法行为多发，原因之一在于商标注册申请的低成本和低门槛。

“以商标注册纸质申请为例，2013年以前，每件费用为1000元，2013年10月调整为每件800元，2015年10月调整为每件600元，现在调整为每件300元，申请商标注册也不用提交使用证据。”樊芸代表表示，低成本和低门槛，导致以谋求不当利益为目的恶意商标注册申请人不断出现。

“恶意抢注行为侵犯了在先商标权利人权益，也危害社会公众利益。”樊芸代表说，为防止“被抢注”，一些企业不得不进行大量防御注册和商标监测，这无疑增加了企业的商标维护成本，消耗了大量的行政资源。

对于企业在商标保护领域遭遇的“新烦恼”，严琦委员建议，应进一步提升对商标违法行为的打击力度。同时，在商标注册申请审查程序中，增加提交使用证据或者使用意图证据的要求，强化商标的意义在于使用的理念。

樊芸代表也建议，应在商标法中明确商标使用原则，依据该原则，在商标注册申请程序、商标注册满3年时、商标转让和续展等诸多环节中要求申请人提供商标使用证据，从源头上减少乃至消除商标恶意抢注现象。

“此外，设立恶意注册负面清单或数据，规范加入清单和移出清单的规则和程序。对于已经被多次异议或无效的商标注册申请人，列入商标注册负面清单或数据库，禁止其重复注册、受让与被不予注册或无效商标相同或近似的商标。”樊芸代表说。（记者北梦原 杨召奎）

(责编：赵竹青、陈键)