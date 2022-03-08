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全国政协委员邓中翰：加快集成电路产业创新，掌握全球科技竞争先机

2022年03月08日09:17 | 来源：光明网
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原标题：全国政协委员邓中翰：加快集成电路产业创新，掌握全球科技竞争先机

集成电路产业是电子信息产业的核心，是支撑国家经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业，也是我国当前需要重点突破的领域。而后摩尔时代如何占领技术制高点，抢占机遇实现逆势突围，是业界十分关注的问题。今年两会上，全国政协委员、中国工程院院士、“星光中国芯工程”总指挥邓中翰建议，聚焦后摩尔时代，发挥新型举国体制优势，推动我国集成电路技术和产业突破性发展。

中国共产党历史展览馆中，我国第一代超大规模集成电路“星光中国芯”数字多媒体芯片与长征运载火箭、“蛟龙号”深海探测器等作为国之重器同台进行了展出；中国国家博物馆把“星光中国芯”数字多媒体芯片作为国史文物收藏并永久展出。这几枚由邓中翰院士带领团队研发的芯片虽小，却承载着科技兴国的重任，也成为了中国共产党波澜壮阔百年奋斗史中一个重要组成部分。

从1999年开始，邓中翰院士带领团队自主研发“星光智能”系列芯片，彻底结束了中国“无芯”的历史。牵头制定了自主知识产权、技术达到国际领先水平的公共安全SVAC国家标准，SVAC国家标准已经成为保障我国公共安全和信息安全，促进支持社会发展的重要支撑，为中国打造了安全长城。

公共安全SVAC国家标准颁布实施后，“星光中国芯工程”率先实现了技术成果产业化，搭建起从芯片、算法、软件、终端设备、系统平台到整体解决方案的基于SVAC国家标准和GB35114强制国家标准的安防监控物联网系统产业链，进行了以芯片为核心的垂直域创新，形成了具有我国自主知识产权的、完整的、自主可控的智能安防技术产业体系。已经应用于平安中国、天网工程、雪亮工程、信创工程、智慧城市、数字边境等几十个重大项目建设之中，持续服务了100多个部、省、市三级平安城市，服务了国家战略需求，展现了国之大者的使命担当。

后摩尔时代的来临，对集成电路技术和产业又提出了新的挑战，邓中翰院士前瞻性地提出了智能摩尔技术路线。智能摩尔技术路线是基于“多模融合”智能计算架构的创新和“多核异构”处理器（XPU）片上微架构的创新，并以此为基础研发出“星光智能三号”芯片，创新性地采用了SVAC2.0/H.265双模编解码技术，广泛应用各类机器视觉边缘计算，不仅能满足SVAC国标工程要求，在通用H.265市场也有很强的竞争力，能够兼顾国内和国际市场的需求，填补了市场的空白，实现了国产芯片的替代。

在全球疫情持续影响、多个领域严重缺芯以及技术保护主义抬头的大背景下，我国集成电路技术和产业突破更加迫在眉睫。近几月，主要发达国家纷纷出台新举措，不断加大资金投入，抢占后摩尔时代技术制高点。

对此，邓中翰院士提出建议：

一是集成电路技术和产业的突破性发展关乎国之大者，后摩尔时代有赶超的机遇，任务更重、所需资金更多，建议比照美欧日韩近期超常规政策举措，尽快研究出台更有支持力度的政策措施，始终“抓住不放、实现跨越”。

二是继续发挥新型举国体制优势，建议进一步强化国家科技重大专项对核心芯片研发创新的支持力度，进一步扩大国家集成电路产业投资基金投资规模，进一步加快“科创板”对后摩尔时代核心芯片及垂直域创新企业上市融资步伐。

邓中翰院士表示，“我国第一个百年奋斗目标已经实现并取得了丰硕的成果，为了实现下个百年的奋斗目标，作为科技工作者我们将坚持自立自强，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，加快集成电路产业科技创新，掌握全球科技竞争先机，实现中华民族伟大复兴的中国梦！”（记者 战钊）

(责编：赵竹青、陈键)

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