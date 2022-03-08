申铖、王雨萧、于佳欣、赵文君、严赋憬

原标题：透过这些数据，解读国家“钱袋子”今年怎么花

翻开今年预算报告，数据增减之间，政策变动背后，关系着“国”与“家”，回应着百姓期盼。透过这些数据，解读国家“钱袋子”今年怎么花。

可用财力增加 财政支出安排超26万亿元

根据报告，今年全国一般公共预算支出安排26.71万亿元、比上年扩大2万亿元以上，增长8.4%。

从2019年突破23万亿元，到2020年突破24万亿元，再到今年安排超26万亿元，全国一般公共预算支出规模不断增加，可分配的“财政蛋糕”越来越大。

“在2020年、2021年财政支出强度较高的基础上，今年支出强度进一步增加，很不容易。”全国人大代表、广东省财政厅厅长戴运龙表示，一方面适当下调赤字率，突出可持续；另一方面，通过加强财政资源统筹和跨年度调节，增加可用财力，稳预期、促增长。

资金直达企业 留抵退税约1.5万亿元

今年多项助企纾困政策安排中，“退税”备受关注。报告明确，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元，资金直达企业。

对小微企业的存量留抵税额于6月底前一次性全部退还；全面解决制造业、科研和技术服务、生态环保、电力燃气、交通运输、软件和信息技术服务等行业留抵退税问题……报告提出了多项具体举措。

留抵退税，简单说就是把将来才能退的增值税留抵税额，提前退还企业。“这将直接改善企业现金流，进一步‘轻装上阵’。”全国政协委员、河南绿色中原现代农业集团董事长宋丰强说。

拉动有效投资 安排3.65万亿元专项债额度

如何拉动有效投资，地方政府专项债券是主要工具之一。

根据报告，“2022年安排新增地方政府专项债券额度3.65万亿元”，且“已提前下达新增专项债券额度1.46万亿元”。

这些债券要怎么用？报告称，用好用足专项债券作为重大项目资本金政策，优化专项债券投向领域，严格资金使用监管，不撒“胡椒面”，重点支持在建和能够尽快开工的项目。

“各地专项债发行节奏明显快于去年。”全国人大代表、山东省财政厅厅长刘兴云说，提前下达给山东的新增专项债券已于2月底全部发行完毕，为稳投资、扩需求提供支撑。

助力稳就业 中央财政就业补助资金超600亿元

报告显示，中央财政就业补助资金安排617.58亿元。这比去年增加51.68亿元。

继续实施失业保险稳岗返还政策、明显提高中小微企业返还比例；使用1000亿元失业保险基金，加强对稳岗和培训的支持……报告提出了多项举措。

“今年高校毕业生规模预计首次突破千万，就业压力很大，就业优先政策必须强化。”全国政协委员、中国国际经济交流中心副理事长王一鸣说，中小企业是稳就业的关键所在，要为中小企业提供更多支持，助力实现稳就业目标。

推进乡村振兴 中央财政安排资金只增不减

根据报告，今年，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金按照只增不减的原则安排1650亿元、增加84.76亿元。

这些资金怎么花？报告明确，支持脱贫地区发展特色产业，统筹用好公益岗位、以工代赈等， 促进脱贫人口就业和持续增收。

“中央财政资金加力，为村里各项发展提供‘粮草军需’。”全国人大代表、辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县水泉镇水泉村党委书记唐廷波说，近年来，村里共整合各类财政资金1000余万元支持村集体经济发展，今年将进一步促进农旅融合产业园发展提质增效，打造生态宜居的美丽村庄。

支持建设高质量教育体系 教育支出安排超4.1万亿元

2020年超3.6万亿元、2021年超3.7万亿元、2022年安排超4.1万亿元——报告显示，全国一般公共预算教育支出规模逐年上升。

支持学前教育发展资金安排230亿元；增加义务教育经费投入；支持高校“双一流”建设……报告提出多项举措，将惠及不同年龄段的学生。

“报告里的多项举措都很有针对性，对建设高质量教育体系至关重要。”全国人大代表、清华大学党委书记邱勇建议，应进一步加强各项经费支持政策之间的衔接，对资金加强绩效管理，在管好用好财政资金的前提下给予学校更多自主权。

支持“老有所养” 养老金发放更有保障

据预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿。国家“钱袋子”如何保障“老有所养”？

报告指出，稳步实施企业职工基本养老保险全国统筹，适当提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金最低标准，确保按时足额发放。

“全国统筹之后，困难地区养老金发放更有保障。”全国政协委员、上海申通地铁集团有限公司董事长俞光耀表示，中央财政对养老保险补助力度保持稳定性和连续性，让基层落实政策更有力有为。

推动财力下沉 中央对地方转移支付增长18%

当前，地方基层财政收支压力加大，怎么解决“钱从哪里来”？根据报告，中央一般公共预算对地方转移支付安排近9.8万亿元、增加约1.5万亿元，增长18%。据了解，这是自2012年以来的最高增幅。

“今年较大幅度增加中央对地方转移支付，基层落实助企惠民政策更有‘资本’。”全国人大代表、江西省抚州市委书记夏文勇说，要更加注重谋划好项目，提高资金使用效率。(记者申铖、王雨萧、于佳欣、赵文君、严赋憬)

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