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2月末中国外汇储备32138亿美元 较上月小幅下降

2022年03月08日09:23 | 来源：中国新闻网
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原标题：2月末中国外汇储备32138亿美元 较上月小幅下降

　　中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)7日公布数据显示，截至2022年2月末，中国外汇储备规模为32138亿美元，较1月末下降78亿美元，降幅为0.24%。此外，中国黄金储备为6264万盎司；按SDR(特别提款权)计，中国外汇储备为23040.44亿SDR。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英对记者表示，2022年2月，跨境资金流动平稳有序，境内外汇市场供求基本平衡。国际金融市场上，受地缘政治局势、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数小幅上涨，全球金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。

　　中国民生银行首席研究员温彬认为，下一阶段，中国外汇储备规模具有继续保持稳定的基础。中国经济长期向好的基本面不会改变，持续发展具有多方面有利条件。今年中国经济增长目标设定为5.5%左右，这是高基数上的中高速增长，通过主动作为和艰苦努力，有望实现这一预期目标，这将对外汇储备规模保持稳定奠定坚实的基础。

　　此外，近期在美联储货币政策预期收紧和俄乌冲突升级的背景下，人民币作为避险货币的特征进一步显现，人民币汇率保持稳定，有助于外汇供求保持基本平衡。

　　王春英指出，当前外部形势复杂严峻，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，国际金融市场波动性明显加大。但中国统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳字当头、稳中求进，保持经济运行在合理区间，有利于外汇储备规模总体稳定。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、陈键)

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