人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

理解中国“双碳”目标，要避开哪些“误区”？

夏宾
2022年03月08日09:23 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：理解中国“双碳”目标，要避开哪些“误区”？

　　今年政府工作报告提出，要有序推进碳达峰碳中和工作。“双碳”是当下中国的热词之一，从政府、企业到普通民众对“3060”这组数字都不陌生，但要真正理解“双碳”目标，还应避开三大“误区”。

　　首先，达峰不是“冲锋”，持久战不是突击战。

　　“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”，这是中国从国情出发作出的重大战略决策。全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣称，如此安排与中国社会主义现代化建设“两个阶段”战略安排不仅具有时间上的同步性，且具有战略方向和目标的一致性。

　　资料图：碳丝生产线 刘敏 摄

　　王一鸣强调，实现“双碳”是长期目标，不能毕其功于一役，要防止将长期目标短期化，将持久战打成突击战。

　　其次，政策拒绝一刀切，全国也非“一把尺”。

　　限电、减煤、断贷，一些地方与企业对“双碳”目标简单化思考，导致了“运动式”减碳的发生。

　　数据显示，2020年，中国煤炭占能源消费的比重高达56.8%，这意味着未来一个时期中国仍将保持化石能源消费的刚性增长，践行“双碳”得掌握好分寸火候。

　　全国政协经济委员会副主任刘世锦称，有的地方在减污降碳过程中，不论是否采用绿色技术，是否达到绿色标准，对高耗能或高碳行业实行一刀切限制，其结果是减少供给、推高价格，同时也伤害了企业推动绿色转型的积极性。

　　港区全国政协委员、香港上海汇丰银行有限公司主席王冬胜认为，目前，传统高碳行业仍在国民经济中占据显著地位，在未来三十多年中，这些高碳产业及企业能否成功转型，关系着“双碳”目标的如期实现。金融机构需加大对传统高碳行业绿色低碳转型的支持力度，积极开发应用相应的金融工具和产品。

　　同样要注意的是，在中国不同地区发展仍有差距的情况下，“双碳”不能“齐步走”。全国人大代表、江西财经大学贸易与环境研究中心主任李秀香对中新社记者说，实现“双碳”目标必须要依据各地发展水平不同，因地制宜地开展工作。根据自身情况，设计本地区的“双碳”目标实现步骤，并在区域协同用力，平稳实现“双碳”目标。

　　最后，低碳不等于低增长，减碳不能减生产力。

　　“低碳是发展方式的变革，不能影响发展本身，减碳要建立在不影响发展的基础上。”全国政协经济委员会副主任杨伟民说，减碳不能够削弱我们的生产力。

　　刘世锦亦认为，应明确，实现“双碳”目标的关键是用绿色技术替代传统技术，要减少碳排放，而不是减少生产能力，不是降低增长速度，更不是在不具备绿色技术的情况下人为打乱正常的供求秩序。“在这个过程中，一定要遵循绿色转型规律和市场规律，否则很可能好事不一定能办好。”(完)

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
2月国家铁路共发送货物29178万吨 同比增加309万吨
　　人民网北京3月8日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，铁路部门充分利用路网扩充增长的运能，统筹客货运力安排，大力组织货运装车上量。2月，国家铁路发送货物29178万吨，同比增加309万吨；国家铁路日均装车17.1万车，同比增加2150车；11个铁路局集团公司货物发送量实现同比增长。…
代表委员建言献策绿色发展（经济新方位·全媒看两会）
　　数据来源：生态环境部、国家能源局 推进低碳转型 确保能源安全 本报记者 郭雪岩 齐志明 习近平总书记在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时强调，要积极稳妥推进碳达峰碳中和工作。 “绿色低碳是世界潮流，没有绿色低碳转型就没有未来可预见的发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部