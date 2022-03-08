夏宾

原标题：理解中国“双碳”目标，要避开哪些“误区”？

今年政府工作报告提出，要有序推进碳达峰碳中和工作。“双碳”是当下中国的热词之一，从政府、企业到普通民众对“3060”这组数字都不陌生，但要真正理解“双碳”目标，还应避开三大“误区”。

首先，达峰不是“冲锋”，持久战不是突击战。

“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”，这是中国从国情出发作出的重大战略决策。全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣称，如此安排与中国社会主义现代化建设“两个阶段”战略安排不仅具有时间上的同步性，且具有战略方向和目标的一致性。

资料图：碳丝生产线 刘敏 摄

王一鸣强调，实现“双碳”是长期目标，不能毕其功于一役，要防止将长期目标短期化，将持久战打成突击战。

其次，政策拒绝一刀切，全国也非“一把尺”。

限电、减煤、断贷，一些地方与企业对“双碳”目标简单化思考，导致了“运动式”减碳的发生。

数据显示，2020年，中国煤炭占能源消费的比重高达56.8%，这意味着未来一个时期中国仍将保持化石能源消费的刚性增长，践行“双碳”得掌握好分寸火候。

全国政协经济委员会副主任刘世锦称，有的地方在减污降碳过程中，不论是否采用绿色技术，是否达到绿色标准，对高耗能或高碳行业实行一刀切限制，其结果是减少供给、推高价格，同时也伤害了企业推动绿色转型的积极性。

港区全国政协委员、香港上海汇丰银行有限公司主席王冬胜认为，目前，传统高碳行业仍在国民经济中占据显著地位，在未来三十多年中，这些高碳产业及企业能否成功转型，关系着“双碳”目标的如期实现。金融机构需加大对传统高碳行业绿色低碳转型的支持力度，积极开发应用相应的金融工具和产品。

同样要注意的是，在中国不同地区发展仍有差距的情况下，“双碳”不能“齐步走”。全国人大代表、江西财经大学贸易与环境研究中心主任李秀香对中新社记者说，实现“双碳”目标必须要依据各地发展水平不同，因地制宜地开展工作。根据自身情况，设计本地区的“双碳”目标实现步骤，并在区域协同用力，平稳实现“双碳”目标。

最后，低碳不等于低增长，减碳不能减生产力。

“低碳是发展方式的变革，不能影响发展本身，减碳要建立在不影响发展的基础上。”全国政协经济委员会副主任杨伟民说，减碳不能够削弱我们的生产力。

刘世锦亦认为，应明确，实现“双碳”目标的关键是用绿色技术替代传统技术，要减少碳排放，而不是减少生产能力，不是降低增长速度，更不是在不具备绿色技术的情况下人为打乱正常的供求秩序。“在这个过程中，一定要遵循绿色转型规律和市场规律，否则很可能好事不一定能办好。”(完)

(责编：赵竹青、陈键)