科技是第一生产力，可以说任何一个行业的发展都离不开创新科技的支撑，而对于手机行业来说，科技创新就显得尤为重要。近日，手机厂商vivo透露，截至2021年12月，其整体研发人员占比已经超过75%。vivo全球化研发网络已覆盖深圳、东莞、南京、北京、杭州、上海、西安、台北、日本东京以及美国圣地亚哥10个城市。

vivo相关负责人表示，企业所推出的新产品、新服务或新流程，要满足客户未被满足的需求或潜在的需求，而并非“旧瓶里装新酒”。vivo坚持以用户为导向的创新，深入洞察用户，确定了设计、影像、系统、性能四条长赛道，坚持在这四个方向打造差异化，确保消费者的需求能够被不断满足。2021年，vivo设立中央研究院，致力于全球手机行业的前沿技术扫描，基于消费者需求、行业技术趋势和场景定义进行相关的技术布局，把控未来36个月以上的技术方向，进一步应对技术发展的不确定性。

芯片被视为电子产品的“大脑”，是智能设备的硬件基础。自主造芯不仅意味着一条新的产品线就此落成，更意味着核心技术的突破与产业护城河的形成。该负责人介绍，2018 年，vivo涉足芯片领域。此后，该公司投入300多人团队，在2021年发布自研影像芯片V1。

此外。作为发布5G手机的一线厂商之一，vivo参与了5G国际标准化制定，截至2021年11月，vivo累计申请3000多项5G发明专利，向3GPP标准化组织提交5G提案超过7000篇。目前，已启动面向2030年的6G超前技术预研与探索，2020年10月，vivo通信研究院发布《数字生活2030+》和《6G愿景、需求和挑战》白皮书。

“只有把核心技术掌握在手中，才能真正掌握竞争和发展的主动权。企业的发展并非朝夕之功，手机厂商应心怀时代和产业，推动行业高质量发展。”该负责人表示。

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