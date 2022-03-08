人民网北京3月8日电 （王仁宏）今日，第十三届全国人民代表大会第五次会议举行第二场“部长通道”采访活动。采访中，水利部部长李国英围绕2021年防汛工作成效及今年汛情研判等进行介绍。

我国地理气候条件特殊，降雨的时空分布极不均匀，由此带来水旱灾害多发频发重发，自古以来是中国的基本水情。据介绍，2021年，长江、黄河、海河流域漳卫河、嫩江、松花江、黑龙江、太湖等大江大河大湖相继发生洪水，特别是进入秋季，黄河中下游发生了新中国成立以来最严重的秋汛，海河流域漳卫河发生了有实测资料以来最大的秋季洪水，汉江发生了7次超过1万立方米每秒的秋季大洪水。与此同时，珠江流域特别是东江、韩江流域发生了60年来最严重的旱情，来水量减少七成以上，珠江三角洲城乡居民供水安全受到严峻挑战。

李国英表示，面对极其严峻的汛情、旱情，水利部全力以赴，重点做好三件事情：一是坚定目标，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位。这既是各种防御方案正确与否的判别标准，更是各项防御工作必须实现的根本目标。二是坚持“四预”，就是预报、预警、预演、预案。要求对每一个流域、每一场次洪水、每一座水库调度、每一处堤防工程防守、每一座蓄滞洪区的分洪运用、每一位受洪水威胁的人员撤离，都要做而且必须做到“四预”，做到科学应对、有序应对、有效应对，坚决打有准备之仗、有把握之仗。三是坚守防线。洪水袭来时，水库大坝、河道堤防是保障人民群众生命财产安全的第一道防线，水利干部职工、应急抢险队伍、沿线人民群众、社会各方力量视汛情为命令，日夜坚守在防汛一线，巡堤查险，预置料物、设备，发现险情坚决做到“抢早、抢小、抢住”，确保工程安全。

数据统计，2021年防汛，全国共有4347座次大中型水库投入拦洪运用，拦蓄洪水量累计达1390亿立方米，全国有11座国家蓄滞洪区投入分洪运用，分蓄洪水量13.28亿立方米。通过防洪工程体系和非工程体系的共同作用，全国减淹城镇1494个次，减淹耕地2534万亩，避免人员转移1525万人，最大程度地保障了人民群众生命财产安全。面对珠江流域60年来最严重的旱情，构筑起当地、近地、远地供水保障三道防线，实施全流域水资源统一调度，梯次补充径流，压制咸潮上溯，确保了香港、澳门和珠江三角洲城乡居民的供水安全。

在今年汛情研判方面，水利部努力将“防”的关口前移，对今年汛期，特别是6—8月份的汛情进行了初步的趋势性研判。预计我国北部、南部发生洪水的可能性较大，北部大于南部，中部地区发生干旱的可能性较大。从流域来讲，北部，嫩江、松花江、黑龙江，海河流域中北部水系，黄河中游干流及支流泾河、汾河等河流有可能发生流域性较大洪水。南部，长江上游、珠江流域西江、东南沿海诸河有可能发生区域性洪水。中部，长江中游、汉江下游有可能发生区域性干旱。

“我们将对今年汛期的汛情进行滚动分析研判预测，并及时衔接相应的应对准备工作。”李国英表示，在应对准备上，水利部仍将坚持并将下更大的功夫做好三件事情：一是坚定目标，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位。二是坚持做好预报、预警、预演、预案工作，坚决打有准备之仗、有把握之仗。三是坚决守住水利工程安全防线。

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