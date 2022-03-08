人民网北京3月8日电 （记者栗翘楚）当前，全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑，对未来工业发展产生着全方位、深层次、革命性的影响。

今年的政府工作报告提出，加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。从发展起步期到快速成长期，工业互联网在助力实体经济转型升级方面有哪些成效，其未来发展方向又是什么，这不仅是行业从业者关注的话题，更是推动数字经济发展的关键命题。

赋能企业提质降本

电冰箱、空调是家用电器用电大户，压缩机作为制冷“心脏”，直接决定了这些电器的能耗。近日，在湖北黄石东贝电器股份有限公司的智能化生产线上，一台台变频压缩机顺次下线。

在“双碳”背景下，如何在保持甚至提升压缩机产品质量的基础上实现节能？东贝选择利用工业互联网平台，定制研发高能效空压解决方案。

该公司负责人表示，除实现全流程无人化智能控制外，通过工业互联网平台，东贝可以对企业空压站用能24小时无间隙监测监控，每年节约用电量130万度电，综合成本降低20%。

2021年11月发布的《中国工业互联网产业经济发展白皮书（2021年）》显示，2020年，我国工业互联网产业增加值规模达到3.57万亿元，名义增速达11.66%，规模再创新高。预计2021年，工业互联网产业增加值规模将突破4万亿元。

业内人士认为，作为实现工业经济全要素、全价值链、全产业链全面连接的新型基础设施，工业互联网的优势不断凸显，以工业互联网为载体的新型工业发展模式正成为推动我国经济持续稳定恢复的重要发力点。

事实上，工业互联网对产业创新发展的作用远不止于此。

山东淄博的纽氏达特是一家专注精密传动领域的“隐形冠军”和国家级专精特新“小巨人”企业。

此前，纽氏达特发现了两个阻碍企业发展的痛点问题：一是设备缺乏集中在线状态监测方式和远程运维手段；二是设备分布全国，缺乏相应系统管理手段。

通过卡奥斯工业互联网平台的赋能，纽氏达特对接上了8.1万台工业设备和近千家企业生产数据，打造了工业机器人智能云平台以构筑后市场服务闭环，提高了机器人的工作效率；同时，双方通过共建机器人新场景，共同开发了“智慧装车装备云平台场景解决方案”。

构筑数字经济坚实底座

从2017年全国两会到今年的全国两会，“工业互联网助力经济高质量发展”一直是全国人大代表、海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰关心的议题。

作为加快数字产业化和产业数字化的“利器”，工业互联网也在数字经济的加速跃迁中实现迭代成长。凭借赋能千行百业的能力，工业互联网正在从产线走向产业链、从企业的单点式应用走向产业链各环节之间的数据价值发现。

周云杰建议，应进一步发掘工业互联网在服务城市数字经济发展中的驱动作用。他表示，智慧城市是数字经济的重要载体，城市数字化包括经济、治理、生活三大领域，其中经济数字化是基础和驱动力，能够为治理数字化和生活数字化赢得时间、空间和经济基础。工业互联网能够推进城市经济数字化，对城市数字化和数字经济发展至关重要，应让工业互联网成为城市经济发展的新引擎。

近年来，围绕打造“世界工业互联网之都”的目标，青岛落实《关于加快工业互联网高质量发展的若干措施》等政策文件，从构建完备的工业互联网生态、打造国际领先的工业互联网平台、发展全链条的工业互联网体系、引导各类资源向工业互联网集聚等方面，加速推进“世界工业互联网之都”建设。

当前，建立创新活跃、开放共享、互利共赢的工业互联网生态，已经成为业内共识。在今年全国两会上，周云杰把“开源”列入工业互联网的建议之中。周云杰建议，推广工赋强国模式，出台相关政策鼓励有条件的省市先行先试。同时，加大科技创新，突破工业互联网的“卡脖子”难题，打造中国工业互联网顶级开源社区，开放创新生态，加快开源人才培养。

“只有开放创新才能引领发展，才能充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进工业互联网领域的数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式。”周云杰说。

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