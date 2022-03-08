人民网北京3月8日电 （记者任妍）当前，推动共同富裕已成为时代发展的一道必答题。党的十八大以来，党中央把握发展阶段新变化，把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上。“十四五”规划在2035年远景目标中提出，人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

进入新时代新发展阶段，如何才能加速推进共同富裕？清华大学经济管理学院副教授林志杰在接受人民网记者采访时表示，在这重要的历史阶段中，数字经济发展与共同富裕实现有着密切关联。

数字经济基于数字技术、由数据驱动，是互联网时代商业模式的创新。统计显示，截至2020年底，全球数字平台市场价值总额12.47万亿美元，较上年增加4.54万亿美元，同比增长57.25%。从数字平台价值规模来看，中国数字平台市场价值3.1万亿美元，占全球总量的24.8%，仅次于美国位居世界第二。2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重为38.6%。

林志杰指出，数字经济的蓬勃发展，催生了新的经济形态，培育了新的经济增长点。

“数字化转型驱动着生产方式的变革，要求企业进行绿色低碳的生产与发展，也是符合国家‘碳达峰’‘碳中和’的目标愿景。”林志杰表示，数字经济将会是今后一个较长时期中有效推动我国经济发展、实现人民富裕的新动能。但是，为了更扎实地推动共同富裕，需要切实保障数字经济发展的科学与高质量。

林志杰认为，数字经济的发展，首先需要维护公平的竞争。加强政策引导和监管治理、着力营造公平竞争的市场环境，是数字经济规范健康发展的重要前提，亦是扎实推动共同富裕的有力保障。

其次，还需要激活创新活力。要充分利用大数据及人工智能等创新技术与手段、深入挖掘数据资源、建立完善的创新机制，为促进数字经济发展、推动共同富裕实现提供源源不断的动力。

同时，数字经济要发展，还需要加大对农村地区的投入。促进共同富裕，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。乡村振兴，需要加快乡村数字基础设施建设、推动农业生产数字化转型、建立完善农村电商物流体系，发展智慧农业、智慧乡村旅游等乡村数字经济新业态。通过逐步缩小城乡“数字鸿沟”，提升乡村经济效率，让乡村也能享受数字红利。最终，依托农村数字经济的发展，助力实现共同富裕。

数字经济要发展，数字人才建设同样不容忽视。林志杰指出，人才是技术的载体，是数字经济发展的核心。我国需要建立以需求为导向的数字人才引进机制、支持产学研深度融合对数字人才的培养、发展职业教育培养专业型数字人才。

值得关注的是，由于我国仍拥有大量的农村人口，对农村人口数字技能的培养，尤为重要。通过数字人才的建设，为我国数字经济的发展及共同富裕的实现奠定扎实的基础。

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