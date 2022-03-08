人民网北京3月8日电 （申佳平）“5G给我们提供了很多应用的机会，未来5G的快速发展具有良好基础。”今日，在第十三届全国人大五次会议第二次全体会议结束后，工业和信息化部部长肖亚庆在“部长通道”上表示，目前我国已建成5G基站142.5万个，今年有望突破200万个。

3月8日，第十三届全国人民代表大会第五次会议举行第二场“部长通道”采访活动。工业和信息化部部长肖亚庆通过网络视频方式接受采访。新华社记者 李鑫 摄

肖亚庆指出，我国5G网络是世界最领先、最大规模的，基站总数超过142.5万座，实际连接的用户超过5亿。下一步将在基站建设上下功夫，今年力争超过200万座，打好网络基础。

在应用方面，要在已有基础上，进一步扩大和丰富应用场景，使得大家方便工作，特别是方便大家的生活。鼓励更多的应用案例、应用场景、应用软件、应用实践不断涌现。工业和信息化部将做好推广和引领示范，使得5G应用更广泛地涌现出来。

肖亚庆表示，5G发展过程中，各行各业要形成合力、相互融通，使得5G的发展在技术上保持领先，有更多创新。同时发展5G还要考虑下一代通信技术的演进方向、演进技术路线，为下一代通信技术6G的发展提前谋划，提前做好部署。

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