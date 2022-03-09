人民网北京3月9日电 （记者车柯蒙）税收在国家治理中发挥着基础性、支柱性、保障性作用。过去一年，税务部门扎实做好落实减税降费和优化服务工作，更好地服务“六稳”“六保”大局，实现了“十四五”开局之年税收事业起步稳、开篇新、成效显。

过去一年的减税降费和税费服务工作有哪些特点，成效如何？新的一年，税务部门将如何更好地服务经济社会发展大局？2022年全国两会期间，人民网记者采访了全国人大代表、国家税务总局副局长赵静。

赵静表示，去年，党中央、国务院根据经济形势发展变化，适时针对性出台一系列税费优惠政策措施，精准实施税收调控。比如，在年初出台系列减税降费政策的基础上，三季度围绕促进能源电力保供，对煤电和供热企业实施“减、退、缓”税政策，四季度又围绕提振工业经济运行，对制造业的中小微企业实施缓缴税费政策。

赵静认为，随着“减、退、缓”税费政策的落实，我国已经从“减税降费”迈入“减税降费＋缓税缓费”相结合的政策实施阶段。从效果来看，这些政策有效缓解了因新冠肺炎疫情反复冲击带来的负面影响，为高质量发展提供了有力支撑。

据税务部门统计，2021年全年新增减税降费超过1万亿元，并为制造业中小微企业办理缓缴税费超2100亿元，为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税271亿元。赵静表示，去年，税务部门持续完善税费优惠政策直达快享机制，全力确保各项惠企利民的政策不折不扣落实到位，切实为市场主体减了负担、增了活力、添了信心，有力促进了经济增长。

除了真金白银的税费“红包”，不断升级的税费服务也为市场主体焕发新活力赋能加码。作为来自税务系统的全国人大代表，税收营商环境一直是赵静关注的重点。

“好的营商环境就像阳光、水和空气，须臾不能缺少。税务部门是与市场主体打交道最多、联系最紧密的窗口单位之一，牵涉千万户企业、数亿自然人纳税人和十亿多缴费人，服务质量、监管方式直接影响营商环境。”赵静谈到，2021年税务部门聚焦优化营商环境，以“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”为载体，深入开展“我为群众办实事”实践活动，针对性推出并全部落地10大类30项100条便民办税缴费措施。在服务市场主体方面，从“线下服务为主”到“线上和线下服务并重”，从“共性服务为主”到“更加注重个性服务”，不断拓展“非接触式”办税缴费服务，实现90%的涉税事项、99%的纳税申报均可网上办理，社保缴费网上办、掌上办业务量占比超过95%。

税收营商环境的不断优化，带来了纳税人缴费人获得感与满意度的持续提升。在去年全国工商联组织的万家民营企业评营商环境活动中，税费缴纳便利被评为获得感最强、满意度最高的指标。

第三方机构开展的2021年纳税人满意度调查结果同样印证了这一点。调查显示，2021年纳税人满意度综合得分87.2分，较2020年同口径提升了2.1分。

赵静说，在税务部门开展的各项调研工作中，“税费服务越来越好”已经成为广大纳税人缴费人的直观感受。

今年的政府工作报告中提出，实施新的组合式税费支持政策，坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举，预计全年退税减税约2.5万亿元。对此税务部门将如何落实？

赵静告诉记者，目前，各级税务机关正在按照税务总局党委统一部署要求，认真细致做好征管配套、信息系统升级等工作，并将明确落实“责任书”、紧盯施工“倒计时”、铺设快享“高速路”、推送税费“红利账”、筑牢纪律“防火墙”，全力以赴确保党中央、国务院新的组合式税费支持政策落地生根，让市场主体和人民群众有实实在在的获得感。

具体而言，税务部门将持续完善税费优惠政策直达快享机制，精准筛选符合优惠政策享受条件的纳税人缴费人，实现政策精准推送，并试点通过电子税务局等渠道推送减税降费红利账单，进一步提升纳税人缴费人的减税降费获得感。此外税务部门将充分依托税收大数据，切实做好跟踪分析，让政策效应在充分释放中更好展现。

“同时，要在落实税费支持政策中持续优化营商环境，巩固拓展党史学习教育成果，推动为民办实事常态化长效化。”赵静表示，今年1月，税务总局以“智慧税务助发展·惠企利民稳增长”为主题，连续第9年启动“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，实施首批5大类20项80条便民办税缴费措施，努力使纳税人感受到税费服务需求响应更快、网办体验更佳、分类服务更好、执法监管更优、社会协同更顺。

“后续税务总局还将根据新情况新需求不断完善便民办税缴费举措，进一步为市场主体纾困解难，持续优化税收营商环境。”赵静说。

赵静表示，今年是党的二十大召开之年，是进一步深化税收征管改革的攻坚之年，做好今年税收工作意义重大。税务部门将按照中央经济工作会议和政府工作报告部署要求，全面做好各项税收工作，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

(责编：王连香、吕骞)