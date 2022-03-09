人民网北京3月9日电 （记者杜燕飞）“核电是全生命周期碳排放强度小的发电技术之一，对助力实现碳达峰、碳中和目标，构建清洁低碳安全高效能源体系具有重要意义。”2022年全国两会期间，全国政协委员，中国华能集团有限公司党组书记、董事长舒印彪在接受人民网记者采访时表示，建议加快高温气冷堆商业推广，助力实现碳达峰、碳中和目标。

全国政协委员，中国华能集团有限公司党组书记、董事长舒印彪。受访者供图

2021年12月，世界首座具有第四代先进核能特征的球床模块式高温气冷堆项目——华能石岛湾高温气冷堆示范工程成功并网发电。“高温气冷堆具有固有安全性、技术先进性、容量灵活性、广泛环境适应性等优点，可以替代退役煤电，盘活工业厂址资源，实现供热、供汽、工业制氢等综合清洁能源服务，应用前景广阔。”他说。

为加快高温气冷堆商业化推广应用，舒印彪建议，尽快完善高温气冷堆商业化发展规划。依托华能石岛湾高温气冷堆示范工程，进一步强化成果凝练，推动设计优化，制定相关标准、规范、导则等，巩固扩大我国在高温气冷堆技术领域的领先地位。

当前，我国高温气冷堆还处于工程示范阶段。舒印彪建议，要鼓励上下游联合创新，通过深化研究、技术进步，不断降低工程造价，为高温气冷堆商业化推广应用提供良好环境。

“在碳达峰、碳中和目标下，煤电的基荷及供热供汽等功能需要由清洁能源进行替代。高温气冷堆替代退役煤电具备较大优势，但同时也是一个创新课题，需要开展大量的技术可行性研究、工程设计、项目实施等工作。”舒印彪表示，建议国家相关部委支持成立创新联合体，开展在退役煤电厂址建设高温气冷堆的项目评估、工程设计等关键技术研究，启动一批项目建设。

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