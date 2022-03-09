祝 伟

原标题：比较优势支撑中国经济中高速增长

去年以来，面对百年变局和世纪疫情，我国积极统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行继续保持稳中向好的态势，在加快构建新发展格局中不断展现新气象、取得新成效。在新的“赶考路”上，如何加快重要领域的改革，继续推进经济高质量发展？日前，经济日报记者专访了全国政协常委、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫。

记者：高质量发展是体现新发展理念的发展，包含创新、协调、绿色、开放、共享五大维度。实现高质量发展，如何做到统筹兼顾？

林毅夫：实现高质量发展，关键是发挥我国自身的比较优势。

高质量发展必须以创新为抓手，在创新过程中，遵循比较优势，才能形成竞争优势，实现经济可持续发展。企业竞争力提高，会更有意愿采用绿色、环保技术，遵循环境法规，落实绿色发展的要求。

遵循比较优势发展，符合我国比较优势的产品在国内国际市场有竞争力，可以充分利用国内国际两个市场，没有比较优势的产品，也可以利用国际资源来满足需求，实现开放发展。

遵循比较优势发展，更有利于实现公平和效率的统一。发挥比较优势，一是能够最大程度地创造就业机会，让更多低收入群体实现充分就业。二是随着资本积累加快，劳动力会从相对丰富变为相对短缺，资本会从相对短缺变为相对丰富，这种变化会提高劳动者工资水平，而资本回报会相对下降，高收入群体和低收入群体的收入差距会缩小。三是政府财政收入增加，有能力将更多财力用于公共服务和社会保障领域等，这些都有利于实现共享发展。

记者：实现高质量发展，在经济结构调整、产业转型升级方面应该如何发力？特别是对新经济的发展，您有何建议？

林毅夫：在很多传统产业领域，我国还处于追赶阶段，同发达国家相比，无论是制造业还是服务业都还有一定差距。发达国家为我国提供了可以借鉴的发展目标和路径，在这些产业上中国具备后来者优势，还有许多引进、消化、吸收、再创新的机会，发展成本相对较低，风险相对较小。

新的产业革命、新经济的特点是技术、产品研发周期较短，以人力资本投入为主，为我国带来了换道超车的机遇。

首先，作为人口大国、人才大国，中国拥有规模庞大的高素质人才。其次，中国有全球最大规模的市场，为新技术、新产品、新业态提供了广阔的应用场景。此外，新经济领域的许多技术和产品需要硬件配套，中国还有全世界最完整的产业体系、强大的工业配套能力，有利于技术创新的发展。因此，在新经济领域中国有换道超车优势。实现高质量发展，在技术创新、产业升级方面，要充分利用好这些优势。

记者：面对世纪疫情、百年变局，我国发展的外部环境更趋复杂严峻。在这样的形势下，促进高质量发展，我国面临哪些有利条件和不利因素，应当如何抓住机遇、应对挑战？

林毅夫：当前，新冠肺炎疫情仍在持续，给世界经济发展带来许多困难和不确定性，我国的对外贸易、对外交流可能受到一些影响。此外，国际形势不确定性增加和地缘政治紧张，也会影响经济发展。这些都是我国在发展上面临的挑战。

作为发展中国家，我国在传统产业上有后来者优势。在新经济方面，我国不仅和发达国家站在同一条起跑线，而且具有人力资本优势，有体量巨大的国内市场和完备的产业配套能力，所以具有换道超车优势。

我国正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。国内市场规模越大，消化产品的能力就越强。无论外界如何风云变幻，只要保持定力，办好我们自己的事情，利用好国内大市场的优势，以及在产业升级、技术创新方面的后来者优势和换道超车优势，坚定不移深化改革、扩大开放，我国完全有能力在国际环境不确定的情况下，保持合理的中高速增长，并且为其他国家的发展带来机遇，成为推动世界经济复苏的主要力量。

(责编：赵竹青、陈键)