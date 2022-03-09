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全国政协委员赖应辉：保障种粮农民合理收益

袁 勇
2022年03月09日08:58 | 来源：经济日报
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原标题：全国政协委员赖应辉：保障种粮农民合理收益

　　中央经济工作会议强调，保障种粮农民合理收益。全国政协委员，农工党中央委员、福建省委会副主委赖应辉表示，保障国家粮食安全，需要提升农民种粮积极性，农民是否愿意种粮，关键看种粮能否赚钱。

　　赖应辉委员建议，一是围绕“确保旱涝保收和提高地力与质量”的目标，区分南方和北方、平原和山区的耕地特点，制定不同投入标准，开展高标准农田建设，向种粮农民提供质量更好的耕地，切实实现在高标准农田上种植粮食，旱涝保收、无污染、更高产。

　　二是进一步提高粮食种植户的农业生产社会化服务补贴，提高一定规模的家庭农场和合作社农业机械购机补贴，通过减免石化和农药化肥企业生产经营税费或补贴等形式，降低农药化肥和农用汽柴油的终端销售价格，降低种粮直接成本。

　　三是加大农业科技投入，创新良种良法。设立粮食作物新品种选育科技专项，并向青年遗传育种科技人员倾斜，采取优惠政策，鼓励支持农业技术人员投入各种所有制的农业科技创新主战场，选育高产优质粮食新品种，研发耕作生产新方法。

　　四是通过提升绿色仓储、品种品质品牌、节约减损等行动。提高好粮油的内在品质、市场品牌和消费价格。

(责编：赵竹青、陈键)

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