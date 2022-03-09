曾诗淇

原标题：陈萌山委员：社区电商创新农产品流通体系

3月4日下午，全国政协十三届五次会议在北京开幕。全国政协委员建言献策高质量发展，乡村振兴成为热议话题。

“十四五”时期，“三农”工作重心历史性转向全面推进乡村振兴。中央一号文件明确提出，要聚焦产业促进乡村发展，推动农业农村现代化迈出新步伐。

当前中国农业现代化发展面临哪些痛点？如何利用数字技术为农业赋能？近日，全国政协委员、中国农业科学院原党组书记陈萌山接受了中国农村杂志社记者的专访。

陈萌山在十三届政协五年任期，聚焦“农产品质量安全追溯体系建设”持续提出提案。本次专访中，陈萌山详细分析了中国农业产业顽疾，并以社区电商为例，讨论了以数字技术为基础的创新业态对农产品流通的价值。

记者：产业振兴是乡村振兴的重中之重。当前，我国从传统农业向现代化农业转型的过程中还面临哪些痛点？

陈萌山：中国农业的结构性矛盾是供给过剩，“小农户对接大市场”的命题还未得到根本性破解。我国农业生产非常分散，农户面临两个障碍：一是信息不对称，农产品供需不匹配;二是流通效率低，我国农产品流通环节损失率达20%—30%，远高于发达国家5%左右的水平。

长期以来，我国农产品产销存在着标准化程度低、运输成本高、消费体验差、品牌缺失、产品附加值低等问题。具体而言，农产品生产标准化程度低，同一种产品的品质、大小、形状往往不一，产品品质不够稳定。由于生产分散，传统农产品流通链条过长，目前中国约70%的农产品仍采用三级或四级流通体系。

过多的流通环节，是农产品高损耗率的重要原因。生鲜农产品易损，由于流通环节多，难以保障产品品质，再好的农产品到消费者手中已经不新鲜甚至出现变质等问题，消费者的体验感不佳。另外，长期以来，我国农产品品牌建设滞后，产品附加值偏低，生产者也很难获得较高收入。

记者：“十四五”规划明确要加快数字化发展，推进产业数字化转型，数字化为农业现代化发展带来什么新机会？如何利用数字技术为农业现代化、产业化发展赋能？

陈萌山：数字农业的发展是农业现代化的核心要素，在产业数字化转型的浪潮中，用数字技术赋能现代农业是发展的重点。数字技术与农业各个环节的有效融合，对升级传统农业、转变农业生产方式具有重要意义。

未来，要继续加大云计算、人工智能等新一代信息技术在农业生产领域的广泛应用，用好农业农村大数据的重要资源，进一步推进电子商务进乡村。

以互联网为代表的信息技术的快速发展，有效支撑了农村电子商务的快速发展，有力促使中国农产品流通和销售形成发展新格局。其中农产品电商在农产品市场供应体系中发展最为迅速，从传统电商到直播电商，再到社区电商，商业运作模式也在不断迭代升级。

记者：如何看待社区电商这样的创新业态？社会力量应如何参与到农业现代化建设中来？

陈萌山：中国农业的现代化转型需要社会各方力量积极加入,应鼓励互联网企业加大数字化的生产能力，借助市场力量构建更高效的农产品流通网络。

社区电商就是互联网企业参与农业现代化建设的典型代表。在居民消费持续升级、农产品上行加速、互联网与信息技术快速发展以及新冠疫情仍在全球持续蔓延的背景下，社区电商以其快速、便捷、成本低、维权高效等优势，在我国焕发出强劲的生命力。以阿里旗下社区电商平台淘菜菜为例，依托数字技术和农业基础设施，打通产销全链路，一头直连农产品基地，一头通过百万小店服务千家万户，构建了一张从农田到餐桌的直供直销网络，依托社区小店，把居民零散的生活消费需求集中起来，形成批量化订单再向上游组织货源，使得供需匹配更加精准，最终能够实现以销优产、以销定产。

由于打通生产端的“最先一公里”和消费端的“最后一公里”，大大缩短了流通环节，能有效解决农民要增收、消费者要高品质生鲜农产品的问题。数字化流通网络，让分散的农户深度融入供应链、直连万亿城乡新消费市场，对农业领域具有重大意义。

记者：您之前关注居民健康饮食、农产品质量等领域，您认为社区电商对于提升农产品质量和丰富居民饮食等方面有什么价值？

陈萌山：传统农产品流通链路复杂，因信息不对称与价格不透明导致层层加价，而且消费者买到手里时新鲜度已经极大受损。社区电商缩短流通链路，既降低了加价率，同时也能在仓储物流体系的支持下降低损耗，让消费者获得更新鲜、更具高性价比的生鲜农产品。

比如羊肚菌，过去市场商户虽然知道消费者对羊肚菌的需求，但苦于羊肚菌不易保存而不敢进货。未来，会有更多类似羊肚菌的农产品，通过社区电商规模化进入城市餐桌，让城市居民享受到来自全国各地更丰富、更新鲜的商品。

记者：乡村振兴为农民而兴，应如何让农民分享农业数字化成果，推进农民增收和共同富裕？

陈萌山：传统农户代表乡村最基本的利益主体，是就业增收渠道的重要参与者、劳动力供给者，同时也是渠道收益的核心分享者。中央一号文件明确提出，要让农民就近就业创业、就地致富，要以县域为主阵地，让更多农民在家门口就业，实现挣钱、顾家两不误。鼓励社区电商等创新业态，也是为了拓宽农民增收渠道。在四川富兴镇，大学毕业生凡武金在当地柏树枝叶烟熏腊肉香肠的传统手艺基础上自创品牌，通过社区电商平台，带动了农民就地就近就业，促进了乡村产业振兴。

农业现代化发展，不仅农业要增效，农民更要增收。针对我国“大国小农”的基本农情，还要完善“新农人”的培训体系，提升农民群体的数字素养，让更多乡亲们走上致富的道路。

(责编：赵竹青、陈键)