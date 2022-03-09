刘园园

原标题：第二场“部长通道”：用数据说话，相当“硬核”

3月8日上午，十三届全国人大五次会议第二场“部长通道”采访活动如约举行。工业和信息化部部长肖亚庆、水利部部长李国英回答媒体提问，回应社会热点。

“部长通道”上，部长们谈推动制造业发展，发展5G、谋划6G，应对严重洪涝灾害……列举各种数据如数家珍，相当“硬核”！

制造业总量12年位列全球首位

“我国制造业总量已经12年位列全球首位。”肖亚庆在“部长通道”上介绍，制造业的31个大类、工业的207个中类和666个小类都是齐全的，这在全世界是独有的。

肖亚庆表示，制造业和实体经济的发展，未来仍然是重点努力的方向。他提到，要加大制造业的投入力度，保持制造业占比总体稳定。

“制造业在向高端迈进的过程中，要解决自立自强的关键核心问题，使制造业水平在一些行业、一些领域的突破基础上，整体水平能够不断跃升，支撑整个经济，特别是工业经济的增长。”肖亚庆强调。

今年5G基站总数力争超过200万座

谈及5G发展，肖亚庆介绍，现在我国5G网络是世界最领先、最大规模的，基站总数已经超过142.5万座，实际连接用户也超过5亿。

他表示，下一步，要在基站建设上进一步下功夫，今年力争超过200万座，打好网络基础。

“在发展5G的同时，考虑下一代通信技术的演进方向、演进技术路线，为下一代通信技术6G的发展提前谋划，提前做好部署，这是5G发展的成果，也是5G未来发展的延续。”肖亚庆说。

今年再培育3000家以上国家级“小巨人”

近两年，“专精特新”中小企业备受关注。

肖亚庆介绍，从去年数据来看，“专精特新”中小企业占中小企业的比例虽然不高，但是营收增速、利润率和发明专利成果占有量都分别达到了规上工业中小企业的2.2倍、1.4倍和3.4倍。

“今年国家级‘小巨人’企业准备再培育3000家以上，带动培育省级‘专精特新’中小企业达到5万家以上，使‘专精特新’中小企业群体不断壮大。”肖亚庆透露。

他还表示，4800多万家企业中，90%以上都是中小企业。支持“专精特新”中小企业的政策、创造的环境，要扩大到广大中小企业发展过程中，从而支撑工业经济的稳定和增长。

去年全国4347座次大中型水库投入拦洪运用

去年，我国多个大江大河大湖相继发生洪水。

“特别是进入秋季，黄河中下游发生了新中国成立以来最严重的秋汛，海河流域漳卫河发生了有实测资料以来最大的秋季洪水，汉江发生了7次超过1万立方米每秒的秋季大洪水。”水利部部长李国英说。

对于应对严峻汛情，李国英提到坚持“四预”，即预报、预警、预演、预案。

“2021年，全国共有4347座次大中型水库投入拦洪运用，拦蓄洪水量累计达1390亿立方米，全国有11座国家蓄滞洪区投入分洪运用，分蓄洪水量13.28亿立方米。”李国英介绍。

他表示，通过防洪工程体系和非工程体系的共同作用，全国减淹城镇1494个次，减淹耕地2534万亩，避免人员转移1525万人，最大程度地保障了人民群众生命财产安全。

在省市县乡四级设立河湖长30万名

李国英还谈及富有创新性的治水管水制度——河湖长制。

他提到，全国31个省、自治区、直辖市都有党委政府主要负责同志担任省级总河长。在省市县乡四级设立了河湖长30万名，设立了村级河湖长，包括巡河员、护河员等90万名。

“现在可以说，基本上我们每一条河流、每一个湖泊都有人管，都有人护。”李国英说。

李国英还介绍，河湖长制工作机制不断完善。国务院领导同志担任召集人，18个成员单位密切配合；全国7个流域建立省级河湖长联席会议机制，7大流域管理机构分别与流域内各省、区、市河长办建立协作机制，联防联控联治机制也已形成。

(责编：赵竹青、陈键)