马帅莎

原标题：中国载人航天工程总设计师周建平：神舟飞船可用于太空旅行

全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平近日在北京表示，神舟飞船可用于太空旅行，其可靠性和安全性已得到充分考验，飞行环境条件也被证明能让人们健康地度过太空飞行过程，但是中国空间站现在还处于关键技术验证阶段，现在的目标是把空间站建好，发挥其科学和应用价值。

周建平说，空间站建造完成后，很多工作将转向科学探索、科学实验与应用，其中会涉及很多在轨载荷操作，包括运送、安装、调试新载荷，有时要根据实验情况在轨调整试验方案等，这就需要更加专业的人士参与，因此今后会有更多类型的航天员在中国空间站工作。

针对航天飞行工程师、载荷专家何时可以进入中国空间站，周建平表示，神舟十四号和神舟十五号乘组主要还是完成空间站建造阶段任务，之后会根据需要，安排另外两类航天员执行飞行任务，大家可以期待，不会用很长时间。

他还指出，神舟飞船同样可用于太空旅行。经过多年工作，神舟飞船的可靠性和安全性已得到充分考验，飞行环境条件也被证明能让人们健康地度过太空飞行过程。但是中国空间站现在还处于关键技术验证阶段，马上又要进入建造阶段，现在的目标是把空间站建好，发挥其科学和应用价值，这是建设中国空间站最重要的目的。

周建平指出，载人登月是国际热点话题，中国也在对载人登月进行深入研究和论证。中国具备实施载人登月重大工程的技术基础能力、工业能力，相信不用很长时间就能实现载人登月目标。此外，火星更遥远，是人类载人探索太空的重要目标。“目前载人登火的工程难度、技术难度还很大，但是我相信人类的足迹能够踏上火星。”(马帅莎)

(责编：赵竹青、陈键)